奶奶确诊失智症后，一对8岁和13岁的姐妹花把祖孙相处点滴写成双语儿童书籍，盼助更多人认识失智症并了解看护者所面对的挑战，入围沉默英雄奖“励志青年”奖项。

林睿祺（13岁）告诉《新明日报》，奶奶于2022年确诊失智症，目前处于轻度阶段。虽然没有同住，但她一周约有五天会见到奶奶，祖孙感情亲密。

去年，她和妹妹林睿心（8岁）花六个月筹备，以生活经历和失智症知识为内容，创作儿童书籍《我的奶奶患有失智症》（My Nainai Has Dementia）。书中记录了奶奶确诊前的症状，包括煮清汤时放太多糖、驾车时忘记开到哪里，甚至忘记家人住在哪一层楼。林睿祺说，奶奶目前靠药物延缓退化，但情况没有好转，“她说过的话，五分钟后就不记得了。”

谈及创作初衷，林睿祺说，上小学时曾听同学提到其奶奶出现幻觉，她当时认为对方可能患有失智症，因此希望让更多人了解这个病症，以及如何照顾患者。

这本儿童书籍已在网络、社交媒体和指定书店出售，收益将全数捐给慈善机构。林睿祺也希望未来能“入驻”图书馆。

受从事牙医和医生工作的父母影响，两姐妹从小就参与志愿服务。2024年，林睿祺与亲友和邻居组织义工团队“Smile Squad”，支持特需和弱势群体。团队星期六（9月19日）刚在新加坡中央医院展出作品，推广失智症和口腔健康知识。

林睿祺是今年沉默英雄奖“励志青年”（Inspiring Youth）奖项的最终入围候选人之一。

“沉默英雄”奖项由民间组织“新加坡民众协会”（Civilians Association of Singapore）颁发，颁奖典礼星期六晚上于新加坡香格里拉酒店举办，律政部长兼内政部第二部长唐振辉是主宾。

完整报道，请翻阅2026年9月20日的《新明日报》。