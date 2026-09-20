韩籍男子在与前女友交往期间，偷偷录下对方17段裸聊视频，还在分手后仍保存在电脑内，结果被新女友在打扫房间时发现，将被告罪行告知受害者，揭发此案。

《新明日报》报道，涉案的韩国籍被告（44岁）面对三项包括偷拍和抵触影片法令的控状，他承认其中一项，被判坐牢三个月。

受害者是一名45岁韩国籍女子，她是被告的前女友。为保护她，法官令媒体不得报道任何会泄露其身份的资料，包括被告姓名。

案情显示，被告与受害者是通过线上交友平台Tinder结识，并于2022年发展为情侣。交往期间，两人会见面约会，在出国身处异地时，则会通过视讯方式维持感情。

两人在视讯时曾进行裸聊，受害者此前多次明确表示不希望被录像，并向被告求证。被告当时谎称自己不知道如何操作视频录制。

然而，被告暗中偷学了录屏技巧，并于2023年2月18日至10月23日期间的15天内，私下录下受害者多达17段裸聊视频。视频时长从7分21秒至55分36秒不等。被告随后将视频保存在其新加坡住家的硬盘中，借由观看视频自慰以满足性欲。

两人于2024年1月分手，被告随后与另一名37岁女子交往。同年1月6日，这名新女友在帮被告打扫住所时，意外发现了存有偷拍视频的硬盘。

她于隔天质问被告，并要求被告删除视频。为避免视频成为治罪证据，被告最后将硬盘销毁。

同年5月15日，新女友到受害者的社交账号上留言，揭发被告所犯下的罪行。

完整报道，请翻阅2026年9月20日的《新明日报》。