65岁水管工与女佣相恋，不满女友合约期满后要回国并提出分手，竟在凌晨翻墙闯入雇主私宅，潜入女友卧室施暴，骑压在她身上，拉扯她的头发，并将她的头撞向地面，还将她脱至半裸动粗。

被告蔡国培（译音）面对包括破门、蓄意伤人，以及偷窃等在内的五项控状，日前认罪。

案发时，被告是一名水管工，在东海岸直落古楼（Telok Kurau）一带的一处私宅工作，受害者则是这户人家的女佣。

根据控状，被告与受害者相识后发展成情侣关系。不过，受害者合约期满后打算回国，因此决定与被告分手。

被告不愿接受，于今年3月21日晚上10时至隔天清晨5时之间，翻墙进入私宅，再潜入受害者的卧室。受害者被动静惊醒后，被告骑坐在她身上，并拉扯她的头发，将她的头撞向地面，还将她衣服脱下对她动粗。

受害者后续到医院检查，发现头皮出现淤伤。

被告早前在庭上透露，受害者曾接受他的求婚，他也曾为她花了不少钱。

被告的律师代他求情时指出，被告没有任何前科，并在调查过程中充分配合，也已将所有物品归还给受害者。律师说，被告当时是为了挽救这段感情，才在绝望之下犯案。

控方则要求法官判被告坐牢。

由于被告主动表示愿意赔偿受害者的医药费，法官给予他时间处理赔偿事宜，将案件展至10月1日下判。被告目前以2万元保释在外。（人名译音）