公寓里的30棵树突然被剪光树冠，引来多名居民不满，指原本能遮阳的树木如今变得光秃秃，也影响美观。

《新明日报》接获陈女士（50岁，家庭主妇）通知，指自己居住的义顺11道The Canopy公寓，从本月7日开始展开树木修剪工作，让原本能遮阳的树木变得光秃秃。

“这条走道经常有人散步，也有小孩子在这里玩耍，原本很美，也很凉爽，如今又晒又热。”

陈女士说，这些树木已经种植约12年，高约四层楼，不曾引来鸟患，或出现倒塌等安全风险，如今被大幅修剪后，有10多名居民感到不满。

同样住在树木被砍附近的洪女士（70岁，退休）也抱怨，指近来天气炎热，又有雾霾，树木原本能起到遮阳和绿化作用，修剪后阳光更是直接照进客厅。

“我们是有缴管理费的，他们要砍树，应该先和我们商量，不应该直接把树枝全都砍掉。如今只剩下光秃秃的树干，很不美观。”

另一名居民陈亚源（80岁，退休）也认为，管理层不应该随意修剪树木，应先征求居民的意见。

管理层：属日常维护 树木与绿化将在佳节前恢复繁茂

陈女士过后对记者说，她就此事联系公寓管理层，指负责回复的代表称，修剪树木属常规维护工作，无需每次都征求居民同意。

对方解释，此次维护经过精心规划，树木与绿化将在佳节来临前恢复繁茂。针对雾霾方面的顾虑，对方回应称树木无法消除或显著减少雾霾，建议居民遵循当局指引采取个人防护措施。

此外，代表也澄清，个人答复并不代表整个管理委员会的立场。

《新明日报》也针对此事询问管理层，但至中午截稿前未得到回应。