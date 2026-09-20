本地上班族睡眠质量不如预期，每四人中就有一人面临睡着后打鼾，甚至呼吸暂停的风险。这进而影响睡眠质量，导致他们白天感到疲惫。

有关发现是本地医疗器材与服务公司EASMED和睡眠健康公司The Air Station，今年7月的一项睡眠质量调查结果。两家公司委任市场调查公司Milieu Insight通过网络问卷方式开展调查，对象为1000名30岁至60岁的居民上班族。

受访者平均每晚睡6.3小时

调查发现，受访者平均每晚睡6.3小时，这和7.4小时的期望值相差约1.1小时；每四人中约有一人（24%）面临患“打鼾与睡眠呼吸中止症”（sleep apnea）的中度至高度风险。

“打鼾与睡眠呼吸中止症”是指人在睡着后部分喉咙肌肉放松，以致鼻子至喉咙的呼吸道变窄，甚至暂时堵塞。这可能导致呼吸暂时停止，血液中的氧气下降。这个过程一晚可能发生很多次，影响睡眠质量，但患者本人未必知道。

60%受访者从未听说打鼾与睡眠呼吸中止症，或仅知名词并不了解详情；50%认为白天疲倦只是忙碌工作生活的正常现象，与睡眠问题无关。

调查方和专家星期天（9月20日）在白沙伊莱雅民众俱乐部举行的2026健康嘉年华上，向公众介绍睡眠调查及建议，嘉年华以睡眠为主题。

白沙—樟宜集选区议员、总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮接受《联合早报》采访时说，白沙—樟宜有不少立国一代（Merdeka Generation）居民，当天活动尤其重视年长者的体检、营养，以及睡眠等方面问题。

医生：若遇打鼾等睡眠问题 应尽早就医

盛港综合医院耳鼻喉头颈外科专科高级顾问医生潘楚沁，从事打鼾与睡眠呼吸中止症治疗已有八年。她在活动上受访时说，这次调查提醒人们别把睡眠不足和持续的日间疲倦视为正常现象。

她指出，若遇打鼾等睡眠问题，应尽早看医生，并建议患者在等待看诊期间，可以尝试侧睡并垫高枕头，在睡前少喝酒，并尝试减重。

“尽管睡前喝酒可能会帮助入眠，但会导致从鼻子到喉咙处的肌肉放松，加大打鼾的可能。喝酒本身也会导致浅度睡眠，让人在第二天醒来后仍然感到疲惫。

她也提醒，睡前使用手机也可能影响睡眠质量，因为手机屏幕发出的蓝光会抑制人体分泌褪黑激素，使大脑误以为仍是白天，还没到睡觉时间。

9月20日，在白沙伊莱雅民众俱乐部举办的健康嘉年华上，白沙—樟宜集选区议员、总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮（左一站立者），向活动参与者了解情况。（周国威摄）

退休者郭博（80岁）的妻子长期受打鼾问题困扰，却一直没有求医。他星期天特地从实乞纳到活动现场，希望能帮妻子找到应对方法。

他说：“医生的讲解对解决问题很有帮助，也让我了解打鼾对睡眠的影响。”