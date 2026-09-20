平价集团在白沙新设24小时营业超市，近一半的店面空间用于售卖生鲜、冷藏和冷冻食品，占比高于一般平价大型超市的约三分之一。

这家设在伊莱雅购物中心（Elias Mall）的平价超市星期天（9月20日）开幕，由也是白沙—樟宜集选区议员的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮担任嘉宾。

平价发布的文告指出，新超市根据居民反馈设计，采用“全天候湿巴刹”的概念，将传统湿巴刹的新鲜度、亲切感和个性化服务，融入现代超市，并设有旗下超市最大的24英尺双层海鲜冰台。门店还推出新的购买及取货系统，提供免费的定制鲜鱼分割及真空包装服务，为购买生鲜食品的顾客提供便利，海鲜准备好后，顾客只需出示号码牌即可领取。

顾客可免费进行三分钟身体健康检测

此外，仁益药房（Unity）也首次设立以健康需求为重点的保健区，提供精选的“中西结合”保健产品，将精选的西式保健补充品，与受亚洲传统养生智慧启发的东方保健产品结合起来。

顾客可免费进行三分钟身体健康检测，并通过人工智能保健精灵（Wellness Genie）获得保健建议，同时也可向药剂师寻求现场咨询服务。