上星期在帕劳潜水时失踪的新加坡男子，经过五天海面搜寻后仍下落不明。家属透露，已决定停止进一步寻人行动，希望让一生热爱海洋的他长眠于大海。

陈顺良（62岁）9月7日在太平洋岛国帕劳（Palau）潜水时失踪，搜救行动在9月11日结束，但仍未被寻获。

陈顺良自1994年开始潜水，32年来累计潜水超过5100次，也曾担任潜水教练，带领和指导过多代潜水员。（取自Dolphin Explorer Singapore脸书）

陈顺良家属17日发布声明说，陈顺良于9月7日到帕劳潜水。潜水接近尾声时，潜水向导发现陈顺良和一名一起潜水的女子没有继续上升，反而快速下潜。当时潜水向导尝试下潜寻找两人，但在约40米深处因情况危险而终止行动。

家属说，陈顺良最后被发现的位置，水深可能达300至500米。当地海域水流强劲，加上水下地形复杂、潜水装备沉重，增加了寻找遗体的难度。

海面搜救五天后叫停 家属愿其长眠大海

经过五天海面搜寻，当局于9月11日结束搜索行动。家属评估风险后，也决定不再展开深海搜寻。

家属说：“我们不能，也不会要求任何人冒着生命危险，尝试把爸爸带回来。”

他们坦言，这一决定也是为了尊重陈顺良生前的心愿——“如果有一天生命走到尽头，希望自己能够回归大海”。

陈顺良的家属决定停止进一步寻人行动，希望让一生热爱海洋的他长眠于大海。（取自Dolphin Explorer Singapore脸书）

家属也说，虽然无法知道陈顺良最后时刻的每个细节，但根据潜水医学和生理学，相信他最后并没有经历痛苦。家属解释，人在30至40米以下可能出现氮醉，作用类似临床麻醉剂；供气耗尽导致缺氧后，人也可能在数秒内失去意识，不会带来痛楚或身体创伤。

陈顺良自1994年开始潜水，32年来累计潜水超过5100次，也曾担任潜水教练，带领和指导过多代潜水员。从他生前在脸书分享的内容，也可看到他经常记录潜水时遇见的海洋生物，展现他对海洋的热爱。

从陈顺良生前在脸书分享的内容，也可看到他经常记录潜水时遇见的海洋生物，展现他对海洋的热爱。（取自陈顺良脸书）

拥有34年飞行生涯 曾任空军直升机教官

除了潜水，陈顺良也拥有34年的飞行生涯，曾任新加坡空军直升机飞行员及飞行教官，2015年退休。根据他的脸书资料，他自2023年7月起在樟宜综合医院的樟宜航空医学中心担任特殊感官训练助理主任。

家属形容，陈顺良是一个把海洋和潜水融入生活的人。他们希望公众记住的，不只是这起失踪事件，而是他对海洋的热爱、对潜水的投入，以及他在潜水与飞行生涯中留下的身影。

家属目前已安排于9月25日至27日举行追思会，地点在阳伯台雅丰苑，欢迎亲友前来缅怀陈顺良。