本地星期天（9月20日）下午雨后，24小时空气污染指数（PSI）较早前略有回落，但截至下午5时，24小时PSI仍介于“中等”至“不健康”水平；一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则处于“普通”至“偏高”水平。

根据国家环境局星期天下午5时发布的消息，我国北部和东部地区下午下阵雨，一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米24微克至73微克；24小时PSI介于71至102。

环境局指出，加里曼丹，以及苏门答腊南部和中部的火点持续出现中度至浓厚的烟羽（plume）。此外，当局也观测到来自苏门答腊的烟霾正向新加坡飘移。

当局预测，苏门答腊南部和加里曼丹西南部的干燥天气将持续。随着风向预计持续从东南方向吹来，新加坡可能会受到烟霾的影响，本地未来24小时PSI仍会处在中等至轻微不健康水平。

本地星期天上午的空气素质恶化，中部、西部和东部三个地区的24小时PSI均处于不健康水平。

星期天早上8时的全国一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米19微克至37微克，处于普通水平；24小时的PSI则介于84至123，属于中等至不健康范围。

截至星期天傍晚6时许，空气素质稍改善，西部和东部24小时PSI降至中等水平，唯有中部地区达102，处于不健康水平。