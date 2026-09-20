一年一度的武吉班让社区园丁日星期天（9月20日）举行，今年活动共筹集超过2万6000元善款，为肾病患者提供帮助。

在武吉班让活跃乐龄中心的带领下，武吉班让基层组织星期天举办了第12届武吉班让社区园丁日，汇聚社区园丁、居民、志愿者和社区伙伴，共同为有需要的人提供援助。

武吉班让的社区园艺社群共有超过630个园圃，由超过630名社区园丁在各处管理。

这些社区园丁义务打理社区花园，在邻里之间建立更紧密的联系、推广可持续生活方式，并为居民打造更加绿意盎然的共享空间。

武吉班让区议员连荣华说：“我们的园丁所做的不只是种植植物，他们也在培养友谊、加强社区联系，并回馈社会。我们感谢他们一直以来的投入和支持，帮助我们为有需要的受益者带来积极的改变。”

通过收成蔬菜的募款、农产品销售，以及社区捐款等方式，活动共筹得近2万6900元善款。

这些善款将捐给全国肾脏基金会武吉班让分会，用于支持肾病患者，尤其是低收入家庭的病患。