登加、兀兰等住宅区居民，未来出行将更方便。陆路交通管理局数月内会通过巴士连接增强计划，推出三条新巴士路线，并优化两条现有路线，进一步加强登加及兀兰一带的交通连接。

当局也会在2027年中至年底，推出裕廊区域线临时接驳巴士服务，以便在地铁第一阶段通车前，加强西部交通网络，让乘客可更快往返沿线主要站点。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期天（9月20日）在登加民众俱乐部举办的中秋活动上致辞时，宣布上述消息。陆交局同日发文告说明相关安排。

三条新巴士服务分别为：

将登加与武吉甘柏、山景及谦道地铁站连接起来的873／873M号

从登加直达蔡厝港的874号

从兀兰临时巴士转换站出发，前往兀兰北、兀兰南及海军部地铁站，方便转乘新柔地铁的968号。

其中，873／873M号及874号将从10月25日起投入运作，968号的运作详情则会日后公布。

现有服务方面，381号巴士路线已从9月13日起延长至榜鹅海岸，方便居民往返综合交通枢纽；当局也将增加直达市区的674号及861号班次，以缓解早上高峰拥挤情况并缩短候车时间。

萧振祥说：“这些路线需求较高，早上非常拥挤，增加班次后可缩短等车时间，巴士也不会那么拥挤。”

陆交局指出，这一轮调整是根据巴士网络覆盖、乘客出行习惯，并与基层顾问及社区领袖协商后所制定的，可改善登加和兀兰等地区的交通连接，并为居民提供更多出行选择。

逾31万名乘客 每日通过巴士连接增强计划受益

萧振祥也是主管碧林—登加分区事务的蔡厝港集选区议员。他指出，登加人口在一年内从约1万2000人增至2万8000人，预计两年后再翻倍至5万7000人，交通需求迅速增长。过去一年，当地巴士服务已从四条增至11条，包括直达市区的674号，以及连接区内重要设施的831号等。

至今，陆交局已通过巴士连接增强计划（Bus Connectivity Enhancement Programme），在全国开通或优化37条路线，并提升76条现有服务，包括扩大服务范围或增加班次。每天有约31万1000名乘客受益。

政府于2024年7月推出这项计划，宣布八年内拨款约9亿元，用于添购巴士及开通新路线。

裕廊区域线通车前先推出接驳巴士服务

由于裕廊区域线第一阶段延后至2028年中通车，陆交局将从2027年中至年底推出临时接驳巴士服务，协助应付原本由地铁承担的载客需求。

接驳巴士将大致沿地铁线路行驶、只停靠主要站点，以缩短行程时间。陆交局会在日后公布更多细节。

萧振祥指出，这类“先搭巴士、后搭地铁”的安排，可让乘客在地铁启用前先受惠于相关连通性。“服务推出后，则将大幅改善西部与新加坡全岛的交通衔接。”

萧振祥今年3月宣布，受冠病疫情影响，加上建筑挑战，裕廊区域线第一阶段将延后半年通车。