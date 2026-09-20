轻安村本月较早时举办慈善晚会筹得72万元善款，但距离目标仍有28万元。这家慈善机构呼吁公众慷慨解囊，支持它继续推行各项提升年长者和慢性病患者福祉的社区项目。

轻安村慈善与教育基金会9月11日在大巴窑战备军人协会俱乐部举办慈善晚宴，邀请教育部长李智陞担任大会主宾。

轻安村星期六（9月19日）发布文告说，晚宴筹集的善款尚未达到目标，目前仍有28万元待筹。

创办人赖玉珠感激各界的支持，强调每一笔善款都代表一份信任。

“随着社区需求持续增加，我们会继续努力筹募剩余的28万元，让长者、行动不便者及有需要的家庭能够持续获得实际的关怀与支持。因此，希望善心人士可以继续捐款支持，让这份‘爱与被爱’的善意延续下去，温暖社区。”

轻安村强调，所筹善款将用于支持轻安村的长者共融关怀与学习计划。这项计划为有需要及较低收入长者提供综合支援，包括活跃乐龄活动、养生保健、陪伴关怀及免费轮椅和助行器等服务，让他们能够在熟悉的社区中安享晚年。

李智陞为晚宴致辞时说，政府虽持续加强对年长者和家庭的支持，但也需要社区伙伴凭借对人们需求的了解及发动各方力量的能力，携手建设更具关爱与包容的新加坡。

他说，轻安村过去27年来通过多样化服务，为弱势家庭、年长者、残障者和病患提供支援，而随着人口老龄化等种种因素，这些服务将变得更为重要。

他表扬轻安村通过实际行动展现“我们为先”的精神，也有信心它将继续通过关怀社区服务，协助打造关爱社会。