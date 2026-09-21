《联合早报》近日接获读者通报，指淡滨尼地铁站外的广场每天傍晚便乌鸦成群，有些在树梢和建筑屋顶上停歇，空中随时可见数以百计的乌鸦盘旋，发出刺耳的鸣叫声。

记者9月13日（星期天）傍晚5时30分走访现场时发现，广场周围及组屋楼下绿树成荫。树木虽然经过修剪，依然茂密挺拔，为乌鸦提供良好的栖息与觅食环境，相信这是吸引鸦群聚集的主要原因。

晚上7时，天色渐暗，乌鸦开始成群聚集，密密麻麻站满屋顶；路旁树木乍看并无异常，细看之下才发现树梢也已栖满乌鸦。

成群的乌鸦整齐地排列在第241座组屋屋顶的铁栏上。（白艳琳摄）

其间，稍有风吹草动，数以百计的乌鸦便集体腾空，盘旋交织成一片“黑云”，鸦叫声此起彼落、响亮刺耳。经过的路人无不心惊胆战，既怕鸟粪头上落，更怕遭乌鸦攻击。

居民：乌鸦偏爱“啄光头” 经过乌鸦伸手护头

居民吴先生（68岁）受访时说，乌鸦成群盘旋的情况其实已持续近10年，数量有增无减。“每到傍晚，我家窗外随时可以看到几十只乌鸦飞来飞去。它们似乎偏爱攻击光头民众，我现在经过时得用手遮住头顶，以防万一。”

居民李女士（60岁）则说，乌鸦整天叫个不停，其中以凌晨4时睡醒时和傍晚回巢时叫声最为严重。“只要现场发出异响，乌鸦就会受惊成群飞起，但没过多久又会折返。”

居民薛明叶（72岁）认为，乌鸦已经构成安全隐忧，孙子上下学总是提心吊胆，怕被攻击。“鸦叫声非常吵，成群飞过时很恐怖，情况最糟时会有五六百只乌鸦聚集。”

虽然树木经过修剪，但依然茂密挺拔，相信为乌鸦提供良好的栖息与觅食环境。（白艳琳摄）

衣服车子常遭殃 捕鸦笼被指治标不治本

除了噪音，乌鸦的排泄物也让居民苦恼不已。居民谢先生（47岁）晾在走廊和厨房晾衣架的衣服就经常出现鸟粪；居民拉菲克（42岁）也因汽车经常沾上鸟粪，而选择把车停在较远的停车位。

居民反映，他们曾多次向市镇会求助，当局也曾放置捕鸦笼子和修剪树枝，但效果不理想。居民林先生（72岁）说，乌鸦很聪明，一旦有乌鸦困在笼子里，其他乌鸦就会避而远之。

国家公园局野生动物管理高级署长侯俊明答复《联合早报》时说，当局知悉此事，并定期在事发地点周围和淡滨尼多处开展调查、拆除鸟巢及进行捕捉行动。

据当局观察，第242座组屋周围是乌鸦汇集点，之后它们会飞往附近广场和滑板公园夜栖。2023年至2025年期间，公园局平均每年收到约35起相关反馈；自今年1月以来已经接获超过30起，主要针对乌鸦大量聚集及噪音等问题。

他解释，长期干扰居民的家鸦（House Crow，学名Corvus splendens）属于入侵物种，会威胁本地生物多样性。射杀乌鸦是一项辅助措施，旨在加强现有乌鸦管理工作，目前已在包括淡滨尼在内的全岛多个地区落实。

此外，当局也将继续与淡滨尼市镇会紧密合作，定期检讨在区域实施的各项管理措施的成效。

淡滨尼市镇会说，市镇会一直与公园局合作，多管齐下应对这一情况，但单靠修剪树木不足以控制乌鸦数量，因此市镇会正与公园局探讨在安全可行的情况下，在这个区域以射杀方式控制乌鸦数量的可能性。

市镇会也会继续密切关注受影响区域的情况，并与公园局合作评估可采取的进一步措施，降低对居民的影响。