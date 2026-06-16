本地组屋家庭用水量持续下降。与五年前相比，各类型组屋单位目前每月平均用水量减少500至1100公升。学者分析，这主要因为硬件设施改善，包括供水管道升级、省水电器普及，以及智能水表广泛使用。

《联合早报》整理新加坡能源集团提供的数据后发现，与2022年相比，今年首七个月，从一房式到公寓式组屋的每户月均用水量减了4.7％至11.1％。

其中，减幅最大的是二房式组屋，每户月均用水量从2022年的9.9立方米（9900公升，1立方米等于1000公升），降至今年首七个月的月均8.8立方米。

四房式组屋则从16立方米减至15立方米，降幅为6.3％；其他依序是三房式（6.3％）、一房式（6.1％）、公寓式（4.7％）以及五房式（4.6％）。

30万智能水表投入运作 助住户揪漏水

公用事业局于2022年初开始，为部分住家、商业和工业单位安装智能水表。公用局回复《联合早报》询问时说，这个工程已于2024年9月完成，当局在武吉巴督、后港、裕廊西、大士、淡滨尼和登加，为约30万个单位装置了智能水表，其中95％是住宅。

这些用户可通过“MySmartWaterMeter”网页，查看每小时和每日的用水量；如果家中发生漏水情况也可接获通知。

“我们在推行第一阶段计划后发现，自动漏水提醒有助于住户尽早发现一些平时可能察觉不到的漏水问题。接获通知后主动检查和修复漏水的家庭，一般用水量都较低。”

公用事业局于2022年初开始为30万户住家、商业及工业单位安装智能水表。用户可通过“MySmartWaterMeter”网页查看每小时和每日用水量，家里有漏水也会接获通知。（周国威摄）

针对这个计划何时扩大，公用局说，当局正逐步把智能水表纳入实际运作，包括在识别漏水、网络连接和账单计费等方面，优化相关工具和扩大工作流程自动化。当局也在研究下一阶段的推行方案，并会在充分考量最新技术后，敲定接下来的安装安排。

学者：要进一步大幅降低用水量相当难

针对组屋家庭用水减少，新加坡国立大学副教务长（学生生活）兼李光耀公共政策学院教授梁菁受访时说：“这很可能是因为安装了更多节水设备。根据我的研究，结构性改变通常比个人的行为改变更有效。”

例如，公用局通过强制省水标签计划，逐渐淘汰市面上用水效率较低的产品，即标签上没有或只有一个绿勾的电器，让更省水的新产品取代旧设备；新建组屋单位则从一开始就安装用水效率更高的设备。此外，消费者也能利用气候优惠券来购买省水电器。

国大商学院刘德光杰出讲席教授艾格华（Sumit Agarwal）也认为，住家硬体设施的提升发挥了重要作用。

“我们针对150万户本地家庭展开了10年的研究，发现家居改进计划改善住家的供水管道后，家庭用水量平均减少约3.5％，而且节水效果持续多年。”

他也认为，近年来水费上调、智能水表帮助住户实时掌握用水状况，以及家庭规模缩小等因素，也可能是导致用水量下降的原因。

至于家庭用水量是否还有下降空间，艾格华认为，这取决于未来两股相互抗衡的力量。一方面，上述结构性因素会继续推动用水量下降；另一方面，气候变化导致气温上升，可能增加人们冲凉消暑的用水需求。

梁菁则认为，自2023年以来，较易见效的省水举措基本上已经用尽。未来继续改善基础设施和推动省水宣传虽有可能进一步节约用水，但要再大幅降低用水量会相当困难。

行销人员林美清（36岁）五年前搬入裕廊西一座屋龄40多年的组屋。虽然她家中已安装智能水表，但她不了解它的用途。她是在两三个月前发现水电费突然增加后，才开始留意用水情况。

她说：“我女儿在学校学了一些省水贴士，现在她洗头时，抹洗发水前都会先关上水。我洗碗时，会先把碗碟全抹上洗洁精，再一起冲洗，不像以前那样一边开着水，一边洗。”