10多岁就在理发院打工的刘美莲，靠着理发的手艺养家，如今还用这门手艺回馈社会，为弱势群体和有需要的街坊义务剪头发。

刘美莲（60岁）告诉记者，因家中兄弟姐妹多，经济能力有限，她当年念到中学二年级就停学。由于教育水平不高，要谋生唯有学一门手艺，她于是到理发院打工，先从洗发和打扫工作做起。20来岁从马来西亚到新加坡当理发师的她，也在新加坡组织了家庭。

三四年前退休后，她继续从事做了多年的志愿工作，为的就是看到受惠者变得“美美”后满意的笑容。

刘美莲有机会当义工全靠顾客的推荐。多年前，她认识了在心理卫生学院当护士长的一名顾客，在对方的提议下，定期到心理卫生学院为住院者理发，20年来风雨不改。她后来也召集当理发师的朋友一起帮忙，近几年也开始到社会服务机构SPD的乐龄护理中心义剪。

当住家附近的居民委员会要为区内老人提供免费理发服务时，她也义不容辞协助，有时还会上门为行动不便的居民理发。

即使义务理发不收费，刘美莲依然保持最专业的服务水平，总会先问对方：今天想怎么剪？她坚持用至少20分钟为每个人理发，一点也不马虎。

她说：“每个人都有选择权，对自己的外表会有要求。有些乐龄朋友很新潮的，还懂得时下流行的发型。我会先听他们的要求，也会提出我的建议，关键是要给他们一个‘美美’的发型，让他们有信心。”

每当受惠者向她反馈，他们的发型被赞好看时，刘美莲心里也美滋滋的。一些受惠者也因此放心地让她发挥，为他们决定发型。她说：“只要自己还有能力，我会继续做下去。助人得到的快乐，是金钱买不到的。”