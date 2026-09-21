男子危坐组屋12楼走廊围墙上两小时，警方和民防人员忙着布局救人，围观者在楼下举起手机拍不停。男子在民防撒网救人前一跃而下，在尖叫声中落在救生气垫上，跟着滚落沟渠。

这惊险的一幕发生在星期天（9月20日）傍晚6时20分，地点是宏茂桥第645座组屋12楼，即该座组屋的最高层。男子过后在清醒的情况下送院并被逮捕。

记者约傍晚6时抵达现场时，一名赤裸上身、身穿牛仔长裤的男子正坐在12楼走廊的围墙上，身子不断摇晃。而在男子上层的天台及下方11楼单位，多名民防人员已经做好准备，随时准备撒网救人。

楼下也有不少警员和民防人员，两个救生气垫已完成部署，四周拉起封锁线。现场聚集大量围观者，不少人拿出手机拍摄。

现场聚集大量围观者，不少人拿出手机拍摄。（李冠卫摄）

正当一切准备就绪时，男子在大约6时20分一跃而下，现场也响起围观者的尖叫声。

据记者现场所见，在男子跳下的一瞬间，天台上的民防人员立刻撒网尝试接住男子，但未能成功。男子最终落在楼下的救生气垫上，之后跌至气垫旁的沟渠。救援人员跟着上前拉起蓝布，展开救援工作。

男子不久便被固定在担架上送院，现场可见他的脚部仍有活动。

男子坠下后，救援人员立即展开救援，并以蓝布围起现场。（李冠卫摄）

警方回复《联合早报》询问时指，在下午3时40分接获通报，警员抵达现场时，一名57岁男子正坐在围墙上。评估男子可能对自己构成危险，因此启动危机谈判组（Crisis Negotiation Unit），同时通知民防。

民防证实在下午3时40分接获通报，民防人员到场部署两个救生气垫，男子落在救生气垫后被送往邱德拔医院。

在现场逗留至少两个小时的杰克（32岁，自由业者）说，男子原本穿着衣服，后来才脱掉上衣。

同住一座组屋的吴女士（70岁，退休人士）说，现场有多名谈判人员尝试与男子沟通。她从未见过男子，他不断摇晃身子，看起来似乎受药物影响。

12楼居民安妮（64岁，家庭主妇）相信男子是12楼其中一户居民的朋友。她事发前听见男子敲打邻居的门，过后大声喊叫，还将单位外的沙发拖向围墙。

安妮说，她尝试劝阻，男子却回应称自己上门就是要闹事。她后来看见男子站上沙发，坐到围墙上，于是立即报警。

调查还在进行中。

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