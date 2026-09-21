人力部星期一（9月21日）中午公布最新的《劳动市场报告》数据。今年第二季的就业人数增加1万1400人，高于上一个季度的9400人，以及去年同时期的1万零400人。不包括外籍帮佣，今年6月的总就业人口为382万零900人。

我国2026年第二季度的劳动力市场总体保持坚韧，总就业人数持续增加，失业率也处于低水平。然而，居民就业增幅放缓、裁员人数有所增加，以及被裁退者六个月内重返职场的比率下降，显示部分本地雇员面对更严峻的就业形势。

本季度更强劲的就业增长主要由非居民就业推动，增幅为9200人，高于上个季度的4100人。他们主要是持工作准证（WP）的建筑业和制造业雇员。居民就业的增幅则放缓，从5400人减少至2200人，主要集中在面向本地市场的运输与仓储业、公共行政与教育业，以及医疗与社会服务业。

失业率方面，2026年6月的失业率保持在低位，而且总体稳定，整体失业率为1.9%，居民失业率为2.9%，公民失业率为3.0%。不过，居民长期失业率比一个季上升0.1个百分点，至1.0%。长期失业者指的是持续失业至少25周且正在积极寻找工作的人员。

按年龄层来看，较年轻本地居民的失业率有所改善。其中，30岁以下和40岁至49岁的两个群体下滑。不过，50岁至59岁的失业率从2.9%上升至3.1%，更年长者则从1.8%上升至2.2%。人力部认为，有必要更密切关注年长居民的就业情况。

求职者需要更多时间找工作

被裁退人数也有所增加，从上个季度的3830人增至4620人，裁员率由每1000名雇员1.6人增至2.0人。

报告指出，裁员集中在外向型行业，包括制造业、资讯通信业和金融服务业，主要原因仍是企业重组或业务改组。被裁退者六个月内重返职场的比率也从上个季度的60.7%下降至54.9%。若把时间延长至一年，则有69.8%的人成功重新就业，略高于上个季度的69.4%。这说明求职者需要更多时间找工作。

职位空缺则从一个季度前的7万3300个减少至6万8600个，主要反映金融服务业与资讯通信业的白领职缺减少。不过，劳动市场仍相对紧缩，职位空缺与失业人数的比率为1.48，与上个季度的1.46大致相近。 职缺比高于1意味着每名求职者仍有超过一份工作可选择。

白领入门职缺总数也大致保持稳定，2026年6月这些职缺共有3万1700个，占所有职缺的45.3%。2026年3月的总数则为3万2800个，或43.6%。

企业在扩充人手和提薪方面保持谨慎

此外，根据人力部7月进行的调查，受访企业中约27.9％有意在未来三个月给予员工加薪，比6月调查时的29.3％来得低。不过，同时期有意增聘人手的企业，从43.9%上升至48.7%。人力部指出，招聘和加薪预期均低于2026年2月的水平，表明企业在扩充人手和提薪方面依然谨慎。

我国第二季经济增长5.9%，低于上一季的6.3%，增速略有放缓，但仍高于原先预期。贸工部已将全年经济增长预测，从2%至4%上调至4.5%至5.5%。