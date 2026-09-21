苹果手机突然收到密码重设通知后，男子接到“苹果客服”来电，声称有人从俄罗斯尝试重设他的密码，以“封锁设备”为由要求他登录网站，男子机智识破骗局，上网公开经历，提醒公众提防冒充苹果客服的诈骗手法。

男子8月13日在脸书发视频说，当天在苹果手机和手表上收到通知，要求他允许重设密码。他拒绝请求后不久，接到自动语音电话，询问他是否曾尝试重设密码。他按下选项确认自己没有进行相关操作，自动语音便告知会有客服人员致电与他核实。

约两分钟后，他接到一个显示来自美国加州的来电。一名自称苹果客服人员的男子称，系统发现有人从俄罗斯尝试重设他的密码。由于对方能够正确说出他的部分资料，加上使用美国口音，还声称通话会录音，用于培训和服务质量用途，让他一度相信来电是真实的。

对方还声称，为防止密码再次被尝试重设，苹果会将相关设备列入黑名单，但需要他协助确认身份，并要求他登录“sg-apple.com”网站，输入验证码。男子发现对方提供的网址并非苹果官方网站，察觉不妥，于是当场揭穿骗局，对方则马上挂断电话。

男子事隔两天再次查看骗子提供的网站时，发现网站已经无法登录，相信已经被人举报。他也提醒公众，若遇到类似情况并发现可疑网站，可通过浏览器的安全浏览功能，或向Google、Microsoft及电脑紧急反应组（SingCERT）等平台举报。

警方8月21日曾发文提醒，冒充苹果客服的诈骗案自8月7日起至少接获五起通报，损失至少19万5000元。受害者一般会先在苹果设备上收到未经授权的登录或改密码通知，随后接到自称苹果技术支援人员的来电，并被引导到假网站输入苹果账号资料等敏感信息，最终导致加密货币资产被转走。