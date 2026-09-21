中国国家图书馆41件与“四大名著”相关的馆藏，将于今年12月7日起在新加坡国家图书馆展出六个月。新加坡国家图书馆负责人星期天（9月20日）在北京预览了这些珍藏，其中两件与《红楼梦》和《水浒传》相关的中国国家一级文物，将首次在中国国外展出。

桃园结义、贾宝玉和林黛玉读诗、孙悟空借金箍棒、林冲雪夜上梁山……这些经典故事将以古籍、年画和连环画等不同形式呈现，并加入沉浸式数码互动元素，让新加坡观众从多个角度了解《三国演义》《红楼梦》《西游记》和《水浒传》这四部中国古典名著。

41件展品中，有18件古籍类文物、23件年画和连环画。18件古籍类文物包括两件中国国家一级文物、六件二级文物、八件三级文物和两件一般文物。

这幅山东年画据推测创作于1978年，画中的贾宝玉和林黛玉可能在读诗。中国国家图书馆藏品，图摄于9月20日。（沈泽玮摄）

即将到新加坡展出的四大名著相关连环画，主要产于1950年代之后。中国国家图书馆藏品，图摄于9月20日。（沈泽玮摄）

中国国家图书馆发言人介绍，41件展品的挑选围绕四大名著的产生、演变、流传及后世演绎，兼顾版本价值、文物等级和展览叙事，“力求让新加坡观众从‘一本书的诞生与流传’中，感受四大名著的持久生命力”。

两件中国国家一级文物尤其受到关注。其中一件是《红楼梦》己卯本，即清抄本《脂砚斋重评石头记》，其底本形成于乾隆二十四年（1759年）。据中国国家图书馆古籍工作人员介绍，这一抄本在流传过程中保存、转录了甲戌本和庚辰本中的脂砚斋批语，对研究《红楼梦》早期抄本及不同版本之间的关系具有重要价值。

《红楼梦》己卯本，即清抄本《脂砚斋重评石头记》，是《红楼梦》早期抄本中的重要版本。中国国家图书馆藏品，也是中国国家一级文物，图摄于9月20日。（沈泽玮摄）

另一件是刊于万历三十八年（1610年）的明代容与堂刻本《李卓吾先生批评忠义水浒传》，为现存最早且最完整的百回本。这部刻本年代较早，书中的木刻插图艺术价值突出，既可以从版本角度了解《水浒传》的文本流传，也能看到明代版画艺术的发展。

展览也选取清代宫廷根据《西游记》改编的戏曲剧本，说明孙悟空等人物在进入近现代影视作品以前，已通过戏曲等形式不断被重新演绎。此外，还有明代《三国演义》特殊插图本，以及《水浒传》人物酒筹，从版画和日常生活器物等不同角度，展现四大名著的传播。

除古籍外，23件年画和连环画则呈现四大名著从文人案头走向民间大众的过程。

《水浒叶子》是中国明代著名画家陈洪绶（陈老莲）创作，每张牌绘制一位《水浒传》英雄人物，并标明代币或金额，用于古代宴饮行酒令的纸质酒牌。中国国家图书馆藏品，图摄于9月20日。（沈泽玮摄）

《西游记》在明清两代活跃于戏曲舞台。明代戏曲集《新镌出像点板北调万壑清音》收录四出与《西游记》相关剧目，图为唐僧收服孙悟空的场景。中国国家图书馆藏品，图摄于9月20日。（沈泽玮摄）

满文版《三国演义》在顺治七年翻译完成。中国国家图书馆藏品，图摄于9月20日。（沈泽玮摄）

新加坡国家图书馆管理局总裁谭丽娟接受新加坡媒体采访时介绍，展览将设有互动墙、展示《三国演义》部分战役的区域，以及与《红楼梦》相关的互动元素。展览同时提供中英文说明，即使不懂中文或不熟悉经典名著，也能走进展厅体验并找到产生共鸣的内容，例如爱情、忠诚、善恶之争等。

四大名著和新加坡有独特渊源。谭丽娟说，除了中国国家图书馆馆藏外，展览也将展出新加坡国家图书馆与经典著作相关的珍藏，其中包括有近130年历史的《三国演义》峇峇马来文译本，“讲述四大名著的故事及其在新加坡的意义”。

新加坡国家图书馆副处长（展览）锺尚宏补充，展览也将展出新加坡国家图书馆珍藏的《水浒传》和《西游记》峇峇马来文译本，这些译本19世纪末、20世纪初在新加坡出版，非常珍贵；四大名著早已成新加坡多元文化的文学传承一部分，之所以能称为经典，是因为书中主题跨越文化与时代。

新加坡国家图书馆管理局总裁谭丽娟（右一）和中国国家图书馆副馆长魏崇（右二）星期天（9月20日）在北京的中国国家图书馆，聆听讲解员李文洁（左一）介绍即将到新加坡展出的古籍。（沈泽玮摄）

中国国家图书馆副馆长魏崇则回忆，自己小时候通过连环画、电视剧等接触四大名著，这些故事对一代代中国人影响深远。以《红楼梦》为例，除了宝黛爱情，还包含人文、社会、历史、家庭、饮食、诗词等内容，展览能拓宽大家的认知。关于文物运输安全问题，他说，将由专业运输团队和公司负责，严格按要求规范操作。

谈及新中双方合作展出的意义，魏崇认为，能共同推动把四大名著珍藏带到新加坡、促进中新两国及图书馆界文化交流，“非常好”。谭丽娟也说，非常荣幸能把珍贵文献带到新加坡，新中两国国家图书馆的合作始于1997年，至今近30年，“这次展览是双方长期合作的重要成果”。