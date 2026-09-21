今年8月是全球有记录以来最热的8月，我国也录得历来最高月均气温：29.6摄氏度。

近日，高温加上烟霾，如此恶劣天气下，首届全球降温承诺大会（Global Cooling Pledge Assembly）上星期二（9月15日）在新加坡开幕，多国领袖、学者、金融机构代表等在四天会议上，共襄盛举，制定可持续制冷蓝图。

“全球降温承诺”别开生面，是全球首个关注制冷行业能源排放的宣言。

联合国环境署最新的评估对形势发展很不乐观，按各国现行政策，全球气温升幅很可能在2030年之前就冲破《巴黎协定》1.5摄氏度的理想目标；到了2100年，全球升温中值为2.6摄氏度，最低也达1.9摄氏度。

根据美国斯坦福大学领导的研究团队提出的研究报告，当全球升温3摄氏度，新加坡约一半人口每年可能有至少180个小时处在连出汗都无法有效散热的危险状况。即使全球升温控制在1.5摄氏度内，60岁以上的年长者仍面对较大的中暑风险。

研究团队通过模型模拟18岁至39岁年轻人、40岁至59岁中年人，以及60岁以上年长者这三个年龄段群体，在不同升温情况下所面对的不可避免的热应激威胁。

不过，研究未将使用空调的因素考虑在内，而人们面对的高温风险也因年龄、健康状况等因素而异。

所以，学术研究归学术研究，新加坡人受热浪攻击下的后果，也许并没有那么严重。

新加坡“抗热组合拳”

新加坡最大的保护伞是——冷气化的公共空间无所不在，从商场、超市，到每个角落的地铁站，都是人们可以纳凉的地方。即使是组屋冷气化也已稀松平常，冷气机不是奢侈品，而是几乎成了必需品。

在政府眼中，全国避暑是件大事。政府已确定在全岛设立300个降温中心。

新加坡多数购物中心都有冷气设备。（档案照片）

联合国环境署气候变化司司长克劳斯（Martin Krause）上星期四（17日）接受《联合早报》采访时指出，不是每户人家都有冷气机或风扇，能够在极端高温出现时待在家中避暑。他形容我国政府在社区设立降温中心是“唾手可得的果实”，无需长期的大量投资。

新加坡已做好准备，一旦确认热浪即将来袭，全岛有冷气设备的公共空间，包括民众俱乐部，可让公众进入室内避暑。

新加坡近期也成立全国高温应对政策处，协调抗热政策与措施，克劳斯说，新加坡的一套独特抗热组合拳可供其他东南亚国家学习。

发展可再生能源是关键

使用冷气和电风扇来降温是最直接的应对方式，据联合国气候署降温联盟预测，到了2050年，全球降温需求料扩大至相当于目前的三倍有余。

然而，眼下全球持续暖化，制冷排放的二氧化碳却又加剧全球暖化。即使降温技术不断改进、效能提升，相关碳排放量仍可能比2022年的41亿公吨高出近一倍，达到72亿公吨。

解决眼前的问题，却又为长远问题埋下祸根，联合国气候署的估计并非杞人忧天。

克劳斯说，解决这恶性循环的方案是发展可再生能源。“如果电网全由可再生能源发电，即使制冷需求增加，也不会增加二氧化碳的排放。”

包括太阳能在内的可再生能源，被视为解决全球暖化的一个关键。（海峡时报）

全球推动洁净能源，不是短期内能够做到的，就看各国能否在首届全球降温承诺大会上提出实际可行的承诺。

新加坡通过科学研究、政策法规和社区部署，加强高温韧性，相关努力获得国际肯定，获颁全球“降温领袖奖”。

永续发展与环境部长傅海燕上星期四在首届全球降温承诺大会上，代表我国政府接受奖项。

她在颁奖典礼上说，新加坡或许提前相关规划，但“还远未达到目标”，未来还有漫长的路要走。政府各部门、企业、业界和社会各方必须携手合作，应对这项所有人共同的挑战。

新加坡地处赤道边缘，全球气候暖化，带来的是一大箩问题，比如未来海水上涨水淹新加坡、天气太热影响旅游业，以及降低城市宜居度。

为应对接下来更炎热的天气，圣安德烈中学采取消暑措施，包括在礼堂两侧的冷气机上方，安装一整排的排气扇，大大改善礼堂内的通风状况，让学生在活动时更舒适。（陈渊庄摄）

我国永续发展与环境部常任秘书王赐吉指出，降温不止于通过冷气制冷，也可从城市设计着手，包括促进自然风流、减少太阳辐射和热量集聚、融入更多树木公园，并开发可以反射热量的新型材料。

新加坡的降温策略多管齐下，重点还在于尽快在制冷科技上找到突破口，这一刻到来时，我国才能真正成为全球模范生。