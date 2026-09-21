从9月23日起，在公共巴士上大声播放视频、乱丢垃圾，把脚放在座位上，或饮食等滋扰他人的行为将属违法，违例者最高可罚500元。

较严重的行为，例如在巴士转换站或总站阻碍其他乘客通行、危及他人安全，或弄脏巴士、转换站或总站设施，最高罚款可达5000元。

目前，这类滋扰和不文明行为在地铁列车及地铁站内已有相应规定。陆路交通管理局星期一（9月21日）发文告宣布，把相关监管框架扩大至公共巴士、巴士转换站和总站，以统一公共巴士和地铁针对滋扰及扰乱秩序行为的规定。

陆交局说：“这些规定会为所有乘客营造更安全、良好及舒适的公共交通环境。”

从9月23日起，在公共巴士上大声播放视频、乱丢垃圾，把脚放在座位上，或饮食等滋扰他人的行为将属违法，违例者最高可罚500元。（黄佳琪摄）

国会已在去年10月通过《交通领域（杂项修正）法案》，为落实相关措施提供法律依据。本地公共交通目前已张贴告示，清楚列出乘客应有的礼仪。

陆交局指出，在处理巴士上的扰民行为时，首要考量是尽量减少对其他乘客的不便，同时避免影响巴士服务。

获授权的公交人员，例如检票员和巴士转换站职员，可向涉嫌违规者发出违例通知单，陆交局之后会跟进调查。巴士车长则不会获授权开出违例通知，以确保他们专注于安全驾驶。

不过，车长仍可根据现有运载条款，劝请乘客停止滋扰或扰乱秩序的行为。乘客若不听劝，车长可要求对方下车；若对方拒绝配合，车长可向巴士运作控制中心求助，遇上严重情况也可报警。

地铁乘客若有扰民行为，也可能接到违例通知单。根据陆交局早前公布的数据，2025年6月至9月，地铁网络共发出59张针对不文明行为的违例通知单，平均每月约15张，较此前每月约27张明显减少。相关违例情况多数涉及在地铁站或列车内饮食。

陆交局强调，公共交通是共享空间，乘客都有责任维护良好的乘车环境。文告指出，即使新条例生效，当局和巴士业者在处理不顾及他人的行为时，仍会视情况酌情处理并确保公平，尤其是涉及有身体或精神健康状况的乘客。

陆交局也会继续与公交业者和社区伙伴合作，加强宣导良好乘车文化，并对滋扰行为采取执法行动，以打造更好的出行体验。