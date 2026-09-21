男子背对车流在马路中央追小狗，后方车辆纷纷减速、换道闪避，险象环生。其“要狗不要命”的行径引发争议。

脸书专页Beh Chia Lor星期天（9月20日）上载一段38秒视频。根据这段取自行车记录器的画面，事发地点应是在朝往马林百列方向的史提尔路，靠近直落古楼Ｍ巷的路段。

视频一开始，一名身穿黑色汗衫、百慕达短裤和拖鞋的男子，背对车流在马路中间车道奔跑。前方10多公尺外，一只小狗像受到惊吓似的，不断往前冲。

数辆从后方开抵的车子纷纷放慢车速，小心绕道避开男子和小狗。

男子冒险追狗，却显然力不从心，跑几步便气喘吁吁，与小狗的距离逐渐拉开。一名在路旁骑着电动脚踏车的送餐员见状，一度切换车道把脚踏车骑到马路中央，尝试把小狗赶到路边，但不成功。

视频最后五秒，小狗跑了四五十公尺后，一头钻入正在交通灯前排队等候右转的车龙里。

视频未交代男子最后是否追上小狗，但他罔顾自身安全、背对车流追小狗的行径却引起热议。有网民指出，男子似乎把小狗的生命看得比自己还重要；也有人怀疑小狗从车里跳出，男子才情急下车尾追。网民也提醒男子，带毛小孩出门之前务必系上狗绳，避免它乱跑。