楼上邻居几乎天天在家练习大提琴，一拉就是数小时，四名租户饱受噪音困扰，形容像有人“锯木头”，家中如同被立体声环绕，无法好好休息，有人被逼得出门“避难”。楼上邻居则回应，练琴是“我的饭碗”，只在午后练习，认为租户小题大做。

住在裕廊西中央1路（Jurong West Central 1）第683A座组屋13楼的租户吴先生（31岁，工程师）与三名南洋理工大学硕士生李小姐（24岁）、王小姐（22岁）及阮小姐（23岁）向《新明日报》反映，楼上邻居近来几乎每天都在家拉大提琴，通常从下午1时左右开始，有时持续到下午5时，偶尔晚上也会练琴。

吴先生说，他的屋主人在美国，之前曾请屋主与楼上邻居沟通。对方当时答应尽量降低音量，情况也改善过一阵子，但最近练琴时间又变长。他说，上星期六（9月19日）下午楼上的琴声就持续了约三小时。

去年7月搬入的李小姐说，国庆日当天，楼上的琴声更从下午一直持续到晚上。她解释，自己晚上要上课，因此白天需休息，有时也会在家上网课。“琴声传来时，戴上耳机也挡不住，有时连开麦克风跟人交流都没办法。”

四人形容，琴声从四面八方传来，仿佛“立体声环绕”，有时声音则像在“锯木头”，持续的高频琴声让人难以忍受。

阮小姐则说，午后开始，她有时甚至不敢待在家里，只能到学校或图书馆暂时躲避。

记者走访住在楼上的邻居，林小姐（25岁）受访时说，自己是南洋艺术学院学生，也是一名音乐教师，拉大提琴是她工作的一部分。

她澄清，自己通常每天下午一二时才开始练琴，每次最多约两个小时。“音乐是我的‘饭碗’，我需要练习。”

对于租户指责琴声扰人，林小姐认为对方“小题大做”，不明白为何自己选择在下午练琴，仍会被指影响休息。她也说，自己练琴时会把家中门窗关紧，住在这里十多年，也从未收到左邻右舍投诉。

记者也询问隔壁邻居，对方透露，平时听到的琴声音量可以接受，并不认为构成噪音问题。

完整报道，请翻阅2026年9月21日的《新明日报》。