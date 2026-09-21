截至9月13日，饮料瓶罐退费制已收集到3300万个饮料容器。今年8月开始运营的计数与分类设施，则负责清点不同材质的饮料容器，然后将之分类，目前已成功回收553吨的铝和塑料等物料待循环再利用。

我国今年上半年扩大制造商延伸责任（Extended Producer Responsibility）范围，在4月1日启动的饮料瓶罐退费制（简称BCRS）下，监管150毫升至3公升铝罐和塑料饮料瓶罐，并由非营利的饮料瓶罐退费制有限公司负责回收工作。

根据国家环境局设定的目标，退费制实施后首个年度预计实现60%的瓶罐回收率，第二个年度为70%。在第三年度达到80%的稳定回收率后，预计每年回收量可达约8亿个饮料容器。

10月1日起退费制全面落实后，所有受管制的饮料容器都须附有一角押金标签。由于当前仍处于退费制过渡期，当局并未透露目前是否已达到原定回收率目标。截至7月31日，回收的容器以塑料瓶为主，占55%，金属罐为45%。

包括《联合早报》在内的本地媒体近日受邀前往大士参观公共废物管理公司“可瑞环境”（Cora Environment）的计数与分类设施，了解附上押金标签的饮料瓶罐，在投入回收机后的去处；以及如何助力新加坡的环保工作，减少实马高岛垃圾埋置场的废弃物处理量。

专为饮料瓶罐退费制而设的计数与分类设施，是首次对媒体开放。它也是我国首个可在同一条自动化生产线上，为六种材质进行分类的设施。其中包括铝罐、透明的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）塑料、彩色PET塑料、高密度聚乙烯（HDPE）塑料、聚丙烯（PP）塑料，以及铁罐。

饮料瓶罐退费制有限公司发言人说，和实施押金退费制多年的欧洲国家相比，新加坡的饮料既有本地生产也有从不同国家进口的，要处理的瓶罐材质种类不少，因此给分类处理的设计与运营带来重大挑战。

占地2000平方米的设施一天可处理多达45公吨、约等于200万件的饮料容器。发言人指出，在10月1日退费制全面落实后，会根据实际的回收量，再调整运行时长和产能。

整个设施由太阳能供电运行，所采用的仪器和科技来自挪威和德国，这包括以机械臂和人工智能摄像头自动识别、清点并割开回收袋的技术。

自动化生产线上则分别采用磁力分选机、涡流分选机（eddy current machine）和近红外技术（NIR）塑料分选机，将传送带上的各种类饮料瓶罐自动分类，输往不同储存槽，再压缩打包处理，交由下游承购商进行再循环加工处理。

全岛的回收机由三家业者供应，分别是负责西部的本地公司SG Recycle、中部的挪威公司陶朗集团（TOMRA），以及东部的瑞典公司RVM Systems。它们送到计数与分类设施的饮料容器回收袋，分别以红、蓝、绿三种颜色来区分。设施则以人工智能来清点计算收到的回收袋数量，是否与各回收点上报的一致。这些回收塑料袋，最终也会循环再利用，让回收工作更环保、减少浪费。

发言人说，尽管设施采用全自动化系统，但未经冲洗、容器残留的黏液仍可能影响机器的运行效率。为确保系统正常运作，每个班次会安排五六名员工负责监督系统运行，并在每天运行结束后清洁设备。