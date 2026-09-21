在教育事业耕耘40余年，上世纪的60年代在莱佛士书院执教，学生包括荣誉国务资政吴作栋和前社会事务部长麦马德博士，锦茂中学创校校长吴福鉴逝世，享耆寿94岁。

《新明日报》报道，吴福鉴1932年出生于牛车水硕莪巷，1957年作为首批哥伦坡计划（Colombo Plan）奖学金得主，远赴新西兰奥塔哥大学深造；1961年因外出侥幸逃过河水山火患；1964年和1979年再分别到美国和菲律宾进修。

他之后投身教育事业40余年，曾于上世纪50年代和60年代之间在莱佛士书院任教，麾下学生包括荣誉国务资政吴作栋、前社会事务部长麦马德博士和前进党创办人兼前党主席陈清木医生等人。

锦茂中学创校校长

到了70年代，吴福鉴曾担任总考试官，同时也是成立O水准和A水准会考制度的教育部团队成员之一。他之后在1976年至1981年间出任锦茂中学（Ghim Moh Secondary School）的创校校长。

吴福鉴于上星期五（9月18日）在睡梦中安详离世，享耆寿94岁，遗下三名女儿。大女儿吴碧音（63岁）上星期天（20日）在灵堂受访时说，父亲向来身体健朗，除了因年迈双脚些许无力，需靠拐杖和轮椅出行，平日都没有病痛，唯独上个月中旬突然心脏病发送院。

“父亲没什么养生的秘诀，我们在外面食阁吃什么，他也一起吃什么，没什么忌口的。他上个月突然心脏病发，一周后转到雅西西慈怀病院（Assisi Hospice）接受治疗，大概一个月后在那边安详离世。”

吴碧音指，父亲除了在学校教书，也在甘榜加卜卫理公会教堂开设华语部，至今已有41年历史了。

“他退休后仍保持活跃，每早都会阅读中英文报纸，也致力于在教会传扬福音。他华语部的成员都很亲切地称呼他为‘吴爸爸’，可想而知，他是多有爱心的一个人。”

贡献卓越获多项认可

吴福鉴凭借卓越贡献，于1975年至1989年间陆续获得公共行政奖章（银）（The Public Administration Medal（Silver）），公共服务奖章（PBM）和公共服务星章（BBM）。

他的遗体停柩在蔡厝港的怀念园（The Garden of Remembrance），并于星期二（22日）中午约12时30分出殡。

完整报道，请翻阅2026年9月21日的《新明日报》。