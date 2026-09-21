食客到餐馆用餐，声称在炒粿条中发现一整只蟑螂，两周后向业者索赔5000元。餐馆老板拒绝，声称怀疑自己被“栽赃”。

《新明日报》报道，署名为shortangryman的网民日前在社交媒体上发文，指自己于8月22日到实龙岗路上段的马来餐馆“Al Majlis Restaurant”用餐，点了一份炒粿条，没想到却在盘里发现一整只蟑螂。

根据食客发上网的照片和视频，炒粿条里有一只死蟑螂，颜色与黑色的炒粿条有些许类似，不仔细看还真的不易发现。

涉事餐馆随后在帖文下留言，指食客安全和顾客信任是餐馆首要考量，这名食客的指控是过了许久后才提出的，对方还因此要求赔偿。

“我们欢迎真诚的意见反馈，但绝不容忍出于恶意的指控。此事现已交由我们的法律团队处理，我们保留针对任何虚假或诽谤性言论，采取法律行动的一切权利。”

《新明日报》记者上星期天（9月20日）走访餐馆，餐馆董事安萨里（54岁）受访时说，本月5日收到一名顾客反馈，指他于上月22日到店用餐时，发现菜品里有蟑螂，之后要求面谈并索赔5000元。

“我们的第一反应是，如果确有此事，为何你（食客）当下没和我们店员反映，而是等到两周后？而且他还威胁我们，说如果我们不赔钱，就要放上网给我们红。”

他指对方的行为不寻常，他和生意伙伴皆怀疑遭对方“栽赃”和企图敲诈勒索，因此一致决定拒绝对方的要求。

“他点的是炒粿条，试问假如真的连蟑螂一起炒了，它还会那么完整地在粿条里面？”

安萨里补充，他非常重视店内卫生，每早都会亲自到全岛三家店面检视，之前也不曾收到类似投诉。

食客否认栽赃 不满餐馆没道歉

食客上网回应否认“栽赃”，声称“这是我最爱的餐馆。”

另一个署名“rafidhicloud”网友事后也在帖文下留言，称自己是当天用餐的顾客，指自己可能是食物中毒事件的受害者，并否认“栽赃”一说。

“这是我最爱的餐馆，我平时就常点炒粿条和炒饭。但他们一句道歉也没有，还反指我嫁祸于他们，真的让人很失望。”

帖主之后也在留言中称，事件导致他无法外食。

安萨里说，当天是一男一女来吃炒粿条，相信就是他们先后就此事留言。

完整报道，请翻阅2026年9月21日的《新明日报》。