潜水教练失踪，女儿指父亲潜水32年始终把安全放在首位，失踪后家属听完事故报告，已作最坏打算。

62岁本地潜水教练陈顺良与中国籍女子吴晓希，本月7日在太平洋岛国帕劳佩莱利乌岛（Peleliu）的佩莱利乌墙海域潜水时失踪。

家属事后在社交媒体发文表明，根据事发情况判断，已接受陈顺良生还机会渺茫的现实。当局展开为期五天的海面搜寻后，也决定不进行深水打捞行动。

陈顺良的大女儿陈治滢（38岁，科技业人员）星期一（9月21日）受访时说，父亲有32年的潜水经验，生前尤其喜欢到韩都岛（Pulau Hantu）一带潜水，累计超过千次。

她说，父亲多年来始终把“安全第一”挂在嘴边，在潜水圈内也以重视安全著称。

“他平时很喜欢和人开玩笑，但只要一谈到安全，就会马上板起脸来。在安全问题上，他向来一丝不苟。”

陈治滢忆述，7岁时随父亲接触海洋，并在12岁时考获潜水资格，父亲也教会她辨认珍稀鱼类。

“如果有朋友想和我一起潜水，我都会建议他们先跟我父亲学习，因为他对安全的重视，会让我很放心。”

家属听取事发经过，包括陈顺良在潜水接近尾声时突然快速下沉等情况，心里其实已有最坏准备。

尽管如此，陈治滢相信父亲绝不会希望家人因这起事故从此远离潜水。

“他会希望我们重新检视安全措施、应变方案，以及有哪些地方原本可以做得更好，同时也希望我们继续以尊重海洋、安全的方式潜水。”

陈治滢也希望大家不要揣测事故原因，更不要散播未经证实的说法。

除了潜水，陈顺良也拥有34年的飞行经验，曾任新加坡空军直升机飞行员及飞行教官。