去年后港一组屋单位失火，造成一家三口丧命。验尸庭相信，这起火患源于主卧房一个插座的电线连接松动，导致电阻过大产生高温而着火，加上屋内有大量囤积物，致使火势迅速蔓延，使救援更困难。

这起致命火患发生在2025年1月9日中午时分，地点是后港91街第971座组屋的一个五房式单位。三名死者是62岁的父亲李俊杰、56岁的母亲萧秀珠，以及他们的18岁独女李佳微。

验尸庭星期一（9月21日）针对三人的死因展开研讯，传召警方调查官和民防部队火患调查官出庭供证。

调查官供称，警员赶往现场后，发现失火单位不断冒出滚滚浓烟，但大门紧锁，敲门也无人回应。民防部队人员随后破门而入，展开灭火和救援行动。

由于屋内囤积大量杂物，民防人员须清理障碍物才能够通行。他们先在次卧房靠近房门处发现父亲坐着，全身烧伤，已无反应。搜救人员接着在次卧房床上发现也烧伤的母亲，女儿则被发现困在杂物下。

延伸阅读 后港91街致命火患 初步调查显示未涉及犯罪行为

三人先后被抬出火场，父亲几个小时后证实死亡，死因为吸入过量浓烟。母亲随后也告不治，她的呼吸道和腹内未验出烟灰，死因无法确认。死者也可能在吸入浓烟前死于其他因素。女儿则在当天晚上死亡，死因是创伤性和体位性窒息。

调查显示，单位内主卧房受损最为严重，整扇房门都烧毁了，因此推断是火患源头所在；起火原因很可能是墙上插座的电线连接松动，使电阻增加而过热，导致一旁的杂物堆着火，火势一发不可收拾，迅速蔓延全屋。

单位内囤积的大量杂物导致火患迅速蔓延，也增加救援难度。（取自新加坡民防部队脸书）

庭上也揭露，建屋发展局曾在2024年2月7日接获投诉，指这个单位囤积杂物，并派人隔日（8日）上门查看，但被拒入屋。建屋局人员9月第二次上门时再度被拒于门外，12月第三度上门时发现无人在家。

警方调查并未发现三人有任何自杀倾向，调查也排除他杀的可能性。

这家的女儿李佳微曾在2023年至2024年期间到心理卫生学院求诊，原因是家庭关系和课业令她感到压力大和沮丧。她后来情况好转，没继续看诊，当时的评估也没显示有高风险轻生迹象。

这户人家的亲属告诉民防人员，李佳微生前在工艺教育学院就读商科。父亲李俊杰仍在工作，并有缴纳公积金的记录。

死者萧秀珠的两名姐妹出席了研讯。姐妹俩询问起火插座当时是否连接着电器，调查官回答说，相信那个插座当时连接着延长插座，延长插座则连接一台手提电脑和两台风扇。

她们也问，一般人如何能知道墙上插座电线出问题。调查官解释说，若插座变色、发出异响，或发出烧焦味，都可能是故障征兆。

验尸庭法官准备传召法医，进一步说明案中母女的死亡原因；此案择日继续研讯。（人名译音）