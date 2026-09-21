为配合每年9月21日的世界失智症日，裕廊湖花园的七层宝塔今年将亮起紫色和黄色灯光，让公众在欣赏中秋花灯与光影秀的同时，也能多关怀失智症患者。滨海湾花园的擎天树，今年也将首次参与亮灯活动。

新加坡失智症协会星期一（9月21日）发文告说，除了裕廊湖花园和滨海湾花园的擎天树，今年参与星期一晚上亮灯活动的其他标志性建筑还包括：滨海湾金沙、摩天轮、滨海艺术中心、圣淘沙心之音（Sentosa Sensoryscape）和泛太平洋酒店，以及陈笃生医院和星狮地产（Frasers）旗下的世纪广场、纳福城（Northpoint City）和星狮大厦（Frasers Tower）。

紫色是全球公认代表阿尔茨海默病及其他类型失智症的颜色，象征着对患者的关怀与支持；黄色则代表乐观、积极与希望。

文告说，这个配合世界失智症日举行的本地年度亮灯活动“为失智症点亮希望”（#ShineForDementia），旨在提高公众对失智症的意识，包括对患者、家属、医疗工作者和社区看护者的关怀。

根据新加坡失智症协会在脸书分享的数据，目前，每11名60岁以上的新加坡人中，就有一人患有失智症。预计到了2030年，将有约15万2000名新加坡人患有失智症。