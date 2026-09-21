在圣升明径学校与新加坡国家美术馆联合举办的第八届年度艺术展“绽放”上，14岁的李婕宁在作品《我们的交织》中展现了自己的成长与自信。她从起初文静内向、害怕社交，到创作期间渐渐克服社交恐惧，后来还能主动伸出援手，帮助来自芬微园学校的同伴。

由本地圣升明径学校（Assumption Pathway School）与国家美术馆联合举办、名为“绽放”（Bloom）的年度艺术展，汇集超过450名圣升明径学校学生的作品。展览于9月1日至9月30日在国家美术馆Imagination Gallery及Concourse Gallery向公众展出。

此次艺术展以“绽放”为主题，灵感源自国家美术馆的馆藏作品，学生通过深入观摩与思考馆藏艺术品的故事、风格与理念，将所学转化为充满个人特色的艺术表达。

名为《我们的交织》的作品，由圣升明径学校中二生李婕宁与另六名同学，以及社会服务机构MINDS属下的芬微园学校学生共同完成。

这是李婕宁首次参与创作艺术作品。这个看似简单的作品非常耗时，每周在兼顾繁忙的课业之余，她至少得花三四个小时完成作品。此外，原本羞涩的她得学会和来自不同背景的学生沟通与合作，也成为一大挑战。

李婕宁曾多次萌生放弃的念头，但最终坚持下来。面对创作过程中的困难，她说：“只要继续尝试，不要放弃，我相信我能突破自己的极限。”

本次展览汇集了超过450名学生的艺术作品，以国家美术馆馆藏为创作灵感，通过多种视觉与艺术表达成长、勇气与韧性，展现自信的力量。（何炳耀摄）

国家美术馆学习与推广活动副总监陈永慧指出，过去八年以来，与圣升明径学校合作举办的年度学生艺术展都意义非凡。“我们看到学生从国家美术馆的馆藏作品中汲取灵感，并将这些启发转化为独具个人特色的创作。”

圣升明径学校校长陈鸿恩说：“我们与国家美术馆的长期合作，让我们能够通过艺术为学生带来希望，并为他们提供一个平台，让他们在人生旅途中表达自己的想法、感受与抱负。”

为期一个月的展览将于9月30日举行感谢仪式，届时总统夫人珍一藤木将担任主礼嘉宾。