市中心历史店屋改为酒店的限制放宽后，投资者兴趣升温。市区重建局过去三个月已收到七份酒店用途申请，并计划配合有关发展项目建议，调整沙球劳路上段和美芝路一带部分地段的土地用途。

市建局发言人答复《联合早报》询问时说，当局接获六份沙球劳路上段（Upper Circular Road）街区的酒店用途申请，在美芝路（Beach Road）街区则收到一份申请。

发言人说：“这显示市场有初步兴趣，符合我们支持商业与住宿相关用途多元结合、为市中心注入活力的规划意图。市建局将继续评估市场对新住宿用途的兴趣，并在市场对政策变化作出反应时评估相关申请。”

当局自今年6月5日起放宽这两个街区对新酒店、背包旅舍及服务公寓的规划限制，措施有效期至2028年5月底。此前，这两个老街区一般不会批准开设这类短期住宿设施。

两个街区涵盖的范围还包括桥南路（South Bridge Road）、北干拿路（North Canal Road）、嘉宾达街（Carpenter Street）、香港街、陈桂兰街（Tan Quee Lan Street）和连城街（Liang Seah Street）等。

市建局9月4日在网上公布《2025年发展总蓝图》修订建议，拟议调整桥南路和北干拿路部分地段的规划用途，从商业改为酒店，容积率维持4.2，以配合当局收到的发展项目建议。

拟转换为酒店用途的店屋包括桥南路38号及40号、桥南路54号及60号、新桥路13号及15号、香港街41号，以及北干拿路30号。

据业内人士观察，政策放宽后，驳船码头和美芝路一带已有更多业主针对把房产改为酒店、服务公寓或青年旅舍寻求咨询。一些酒店业者、家族办公室和私人投资者也开始关注这类资产。

酒店市场表现稳健 未来两年料增约2700间客房

本地酒店业今年上半年展现强劲韧性，各项指标普遍优于去年同期，为历史店屋改为酒店的新项目提供支撑。

新加坡旅游局酒店与旅游业人才产业发展司执行署长罗有丽受询时指出，截至今年6月，新加坡共有466家持牌住宿设施，客房供应量同比增加0.5%，至7万4797间。

2026年上半年，本地客房平均房价为271.10元，同比上涨2.2%；平均入住率为79.7%，同比上升0.5个百分点；每间可售客房收入（Revenue Per Available Room ，简称RevPAR）为216元，同比增加2.9%。

旅游局资料显示，今年下半年预计有四家新酒店开业，共提供约700间客房。明年，另有五家新酒店开业，预计新增约2000间客房。

即将开业的酒店包括诺曼希尔顿新加坡酒店（NoMad Hilton Singapore）、新加坡夏利酒店（The Hari Singapore）、位于克拉码头的Moxy Singapore Clarke Quay，以及Mövenpick Singapore。