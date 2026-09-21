陪伴不少家庭走过半世纪的育儿岁月，本地老牌母婴用品品牌Tollyjoy，在经营55年后宣布即将“谢幕”，逐步结束运营。

Tollyjoy上星期二（9月15日）在社交媒体发文，以“感谢与告别……很快再见”为题宣布这一消息。

品牌在贴文中说，55年来，Tollyjoy陪伴父母经历育儿过程中一个个珍贵时刻。“从迎接新生命的喜悦与期待，到不眠的夜晚、第一次喂奶、第一次洗澡、第一次迈步，以及其间所有珍贵的成长里程碑。”

Tollyjoy指出，多年来有幸与一代又一代家庭共同成长，也融入不少家庭的日常生活。

“我们怀着感恩的心宣布，Tollyjoy很快将最后一次谢幕，并逐步结束这个品牌。”

品牌形容，这是一个“百感交集”的时刻，并感谢消费者过去超过半个世纪以来的信任和支持。

“感谢每一名曾把Tollyjoy迎进家中的父母和家庭，让我们有机会陪伴你们走过育儿旅程。”

贴文也写道，虽然Tollyjoy日后将不再出现在零售货架上，但与品牌有关的爱、回忆和珍贵成长时刻仍会延续。“谢谢你们让Tollyjoy成为你们故事的一部分，也谢谢你们成为我们故事的一部分。”

Tollyjoy没有说明品牌会在何时正式停止销售。消费者目前仍可到合作零售商购买旗下产品，在库存售完前，一些商品也会以“特别告别价”出售。

创立于1971年的Tollyjoy是一家本地家族企业，主要生产及销售婴幼儿和母婴护理用品，包括奶瓶、清洁用品、枕头和礼品等，也经营Little Precious品牌。目前尚不清楚Little Precious是否也会随着Tollyjoy一同结束运营。

公司后来由第二代掌舵人陈维庆出任首席执行官。根据新加坡管理大学2018年刊登的一篇文章，Tollyjoy当时约有200名员工，2016年的年营收达1600万元。

Tollyjoy宣布谢幕后，不少消费者在社交媒体留言惜别。有网民说，旗下产品多年来一直是孩子的常用品牌，也有人得知消息后表示准备趁产品下架前再补货。