一旦发生脑出血，救治患者的过程必须分秒必争。医生借助人工智能工具分析头部电脑断层扫描，约六分钟便可辨识脑出血的患者，协助医疗团队优先处理这类紧急病例。

这个名为iScreen的人工智能（AI）工具，今年1月正式纳入新加坡中央医院放射科的工作流程以来，急性脑出血电脑断层扫描（CT）报告出炉时间从之前的最多约1小时，缩短至30分钟内。

这也是首个在全国AI医疗影像诊断系统平台（AimSG）上，投入使用的头部电脑断层扫描AI模型。AimSG平台目前已有针对骨伤、胸部X光和甲状腺超声波的扫描AI模型。

颅内出血俗称脑出血，常见于中风、动脉瘤和肿瘤破裂，或是创伤性脑损伤。后者在年长者和服用抗凝剂的患者中尤为常见，即使是轻微碰撞也可能引发这种危及性命的情况。

中央医院每天为患有各种临床疾病的患者进行约50次头部CT扫描，其中约一成确认为脑出血，这些患者须要快速识别并立即接受医疗干预，以避免严重伤残或死亡。

这款新的AI工具加入放射科的数码平台后，一旦发现有患者出现脑出血情况，便会实时显示在平台的患者列表中，并注明出血的脑部区域。

根据临床使用表现，这个AI工具的准确度和敏感度等指标均超过九成。

中央医院和国立脑神经医学院脑神经放射科高级顾问医生萨纳曼德（Sarat Kumar Sanamandra）解释，在加入AI模型前，放射科医生一般会根据患者扫描的排位顺序，由人工识别影像报告。在使用AI模型后，系统会根据影像出现的出血区大小和位置，自动抓取相关信息，在约六分钟内就可找出脑出血患者，同时向医生发出短信通知。

萨纳曼德说：“放射科医生每天会通过影像报告平台了解当日患者的扫描情况，在收到短信通知后，医生会再花时间调出患者的扫描影像查看，确保AI提供的信息是准确的。”

AI系统为患者争取治疗时间

有了AI辅助和医生的后续检查，一名脑出血患者的扫描报告在30分钟内就可出炉，比之前少用了50%的时间，同时让医疗团队更有把握快速做出治疗决策。

萨纳曼德指出，放射科医生在接获AI系统通知并确认症状后，便可立即调动医疗资源介入治疗，为患者争取宝贵的存活机会。

因中风或创伤引发的脑出血，会导致颅内压迅速升高，直接压迫并破坏脑组织。国立脑神经医学院脑神经外科顾问医生柯瑞欣说，面对中风或严重脑外伤等情况，哪怕只是争取到短短几分钟，对患者也意义重大。

“神经外科有一句名言，‘时间就是大脑’（Time is brain），因为在短短几分钟后，脑细胞就会开始死亡。让这类患者及时接受治疗，直接关系到他们需要在加护病房住多久、多快能康复出院，以及重返工作岗位的时间。 ”

AimSG由保健卫生部属下的全国医疗科技机构新联科技（Synapxe），与国立健保集团、国立大学医学组织和新保集团合作开发。该平台将AI整合到本地公共医疗生态系统的诊断影像工作中，协助医生在放射学和其他医疗影像领域运用AI工具。

中央医院使用的iScreen系统，则由本地医疗科技初创企业爱优达医疗科技（Iota MedTech）研发。