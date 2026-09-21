新加坡小贩奖即将开放提名，奖项今年新设“活跃小贩协会奖”，表扬促进小贩中心发展的协会成员，希望让公众认识小贩协会在社区中扮演的重要角色。

2026年新加坡小贩奖筹委会主席陈铭涵，星期一（9月21日）公布新加坡小贩奖今年开放提名的奖项。奖项由新加坡全国商联总会主办，今年共设四个组别，分别为“创业精神小贩奖”和“小贩文化传承奖”、今年新设立的“活跃小贩协会奖”，以及由公众票选的“最受喜爱的熟食中心奖”。

今年小贩奖以“小贩韧志，风雨不倒”为主题，表扬本地小贩的韧性、投入与坚持。

全国商联总会副会长兼小贩部联席主席刘福记说：“新设立的活跃小贩协会奖希望认可协会成员的辛苦付出。他们本身也是摊贩，却愿意站出来成立小贩协会，帮助自己区域的摊贩争取福利，与政府部门交流，筹办活动来让小贩中心更活跃。”

“创业精神小贩奖”和“小贩文化传承奖”各设三名得主，“活跃小贩协会奖”设一名得主。每名得主可获1000元奖金。

去年的“创业精神小贩奖”得主是勿洛北第538座小贩中心的百利云吞面（Ah Kiat Wanton Mee）摊主冼国坚（46岁）。他受访时说：“这个奖项提供一个平台，让更多人认识我的云吞面。过去一年来，营业额上升了大概10%。”

亚当路熟食中心马来摊Warong Pak Sapari摊主苏马迪（Sumadi，58岁）去年获颁“小贩文化传承奖”。得奖后，他的营业额增幅达15％左右，也从原有的两个摊位扩张至四个摊位。

“新加坡小贩奖2026”将于9月25日至10月31日开放提名。公众可通过投票网站https://qr-codes.io/UHz9tB投选“最受喜爱的熟食中心奖”，并有机会赢取100元现金奖励。