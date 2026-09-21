新加坡小贩奖将开放提名 新奖项望表扬小贩协会
2026年新加坡小贩奖筹委会主席陈铭涵（中）在新加坡全国商联总会的社交活动上公布今年小贩奖开放提名的奖项。去年的得奖者苏马迪（Sumadi，左）和冼国坚（右）向在场的小贩摊主分享从事小贩生意的经历和获奖心得。 （新加坡全国商联总会提供）
新加坡小贩奖即将开放提名，奖项今年新设“活跃小贩协会奖”，表扬促进小贩中心发展的协会成员，希望让公众认识小贩协会在社区中扮演的重要角色。
2026年新加坡小贩奖筹委会主席陈铭涵，星期一（9月21日）公布新加坡小贩奖今年开放提名的奖项。奖项由新加坡全国商联总会主办，今年共设四个组别，分别为“创业精神小贩奖”和“小贩文化传承奖”、今年新设立的“活跃小贩协会奖”，以及由公众票选的“最受喜爱的熟食中心奖”。
今年小贩奖以“小贩韧志，风雨不倒”为主题，表扬本地小贩的韧性、投入与坚持。
全国商联总会副会长兼小贩部联席主席刘福记说：“新设立的活跃小贩协会奖希望认可协会成员的辛苦付出。他们本身也是摊贩，却愿意站出来成立小贩协会，帮助自己区域的摊贩争取福利，与政府部门交流，筹办活动来让小贩中心更活跃。”
“创业精神小贩奖”和“小贩文化传承奖”各设三名得主，“活跃小贩协会奖”设一名得主。每名得主可获1000元奖金。
去年的“创业精神小贩奖”得主是勿洛北第538座小贩中心的百利云吞面（Ah Kiat Wanton Mee）摊主冼国坚（46岁）。他受访时说：“这个奖项提供一个平台，让更多人认识我的云吞面。过去一年来，营业额上升了大概10%。”
亚当路熟食中心马来摊Warong Pak Sapari摊主苏马迪（Sumadi，58岁）去年获颁“小贩文化传承奖”。得奖后，他的营业额增幅达15％左右，也从原有的两个摊位扩张至四个摊位。
“新加坡小贩奖2026”将于9月25日至10月31日开放提名。公众可通过投票网站https://qr-codes.io/UHz9tB投选“最受喜爱的熟食中心奖”，并有机会赢取100元现金奖励。