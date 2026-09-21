赌场业者今后须共享客户信息，以打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资行为。

内政部和社会及家庭发展部星期一（9月21日）发联合文告说，赌场管制（修正）法令的第二组修订条文已在星期一生效，有助加强我国赌场管制机制的运作效能、收紧赌场和持牌者的条例，以及更好地保护弱势群体。

新生效的条文包括，赌场业者如今得共享客户信息，以打击洗钱、恐怖主义融资（terrorism financing）和扩散融资（proliferation financing）行为。

文告指出，如此一来，一旦发现客户存在较高的洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险，赌场业者将能更快地采取行动，加以应对。

赌场管制（修正）法案2024年9月10日在国会三读通过，修订法令将确保当局能继续有效遏制赌场相关罪行。

从今年9月21日起，赌局结果出炉后撤回赌注，以及在赌场使用设备摄录赌博游戏和机器都将违法。

以往，接获禁门令却依然进入或逗留在赌场、或在赌场内赌博，都属于违法；但赌博管制局须证明当事人明知故犯才能够提控，而这有时候很难举证。如今，只要当局确认当事人知道或理应知道自己接获禁门令，便可提控。

违反家属申请的入门次数限制令如今也属违法，违例者可被罚款最高1万元或监禁最长12个月，或两者兼施。

全国预防嗜赌理事会和其委员会只能在撤销原有的禁门令和入门次数限制令后，才能执行新的命令，这过程一般会耗时一两个月，期间当事人不受任何措施的保护。

根据新条文，新的禁门令和入门次数限制令可立即取代原有的指令，全国预防嗜赌理事会也能在必要时执行更严格的措施，例如用禁门令取代入门次数限制令，更好保护公众利益。

与此同时，赌场业者的运作应符合道德规范、具有诚信和良好的企业治理措施。为反映赌博管制局的监管要求，赌场管制（修正）法令允许当局在评估赌场业者是否适合持牌时，将考虑业者的营运是否符合道德规范、会否损害我国博彩声誉、内部运作或公司治理是否存在系统性缺陷或问题。业者若违反标准，赌博管制局有权对业者采取纪律行动。

文告说，修订条文有助确保我国的赌场监管框架稳健，能有效应对新出现的风险，维护赌场运作的诚信，及加强针对赌博相关危害的防范措施。