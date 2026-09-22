这令尤其是行动不便的年长居民“举步艰辛”，甚至被迫“足不出户”；也有居民担忧工程拖过明年农历新年，拜年或办年货都不易。

有个读者向《联合早报》反映，武吉巴督东5道第247至250座组屋近期展开电梯更换计划。工程原定8月施工，却延至9月8日才动工，竣工日期更从今年底展延至明年第一季。

这四座12层楼高的组屋，各座原本左右AB两端各有一部电梯，每层停留，分别供左右两半住户使用。而贯通两端的公共走廊分别设在6楼和11楼。

9月8日工程启动后，AB两部电梯轮流运行，居民须先走楼梯到6楼或11楼的公共走廊，穿过走廊走到另一侧运行电梯口，才能搭电梯下楼。

以大牌248的组屋为例，清楚可见图中右下角车站屋檐往上看的几个低楼层，全都左右不贯通。只有6楼和11楼设有左右贯通的公共走廊。其他楼层的居民须走楼梯到这些楼层，再沿着走廊走到另一端搭乘唯一运行的电梯。（唐家鸿摄）

记者走访：各座B电梯翻新 施工噪音传遍组屋

《联合早报》记者日前走访现场，观察到B侧电梯用锌板层层围起，上面贴着告示注明施工日期，并说会尽可能减少施工噪音与尘土。据记者观察，现场的确不时传出巨大施工噪音，传遍整座组屋。

施工电梯附近贴着告示，告知居民B侧电梯因更换工程停止运行，施工工期从9月8日至明年第一季，但未具体写出完工具体日期；施工期间会尽可能减少施工期间引发的噪音与尘土，并附上市镇会和项目主管的联络方式。（唐家鸿摄）

另一张告示则写着：“工程或造成不便，我们会尽力确保有看护需要的居民（轮椅使用者）出入顺畅。”同时附上求助电话与市镇会电邮。

另一张更早贴上告示，显示竣工日期原定今年底；告示也写着：“工程可能造成不便，但我们会尽力确保有看护需要的居民（轮椅使用者）出入尽可能顺畅。”同时附上求助电话与市镇会电邮。（董柏汝摄）

记者试着模拟9楼居民出门路线。须走下三层楼梯到6楼，沿着走廊走过十几户住户才找到电梯，整个过程约耗时两分钟。虽不至于气喘吁吁，但已完全可以想象居民的折腾，尤其年长者。

长者出入难 居民忧工程拖至农历新年

居民上下楼都得爬楼梯。（档案照）

施工期间电梯停止运作大半年，让行动不便的居民苦不堪言，呼吁当局缩短工期并提供协助。也有居民担心工程拖过明年农历新年，影响办年货和拜年。

住在第247座9楼的钟亚妹（85岁）因腿脚麻痹，出入本就吃力。如今她得先爬楼梯下到6楼搭电梯，回家时又得从11楼走楼梯下9楼住家。

她本来习惯每天搭电梯下楼散步买菜，如今走没几步就得坐在阶梯上休息，再抓紧扶手撑着上楼梯。“两三天还能接受，连续三个月爬上爬下真的很辛苦；不下楼走动的话，脚会更麻。”

12楼居民梁秀兰（78岁）的家人特地将施工日期打印出来贴在家中显眼处，提醒她“不要出门！”她去年11月曾在等电梯时头晕摔倒，如今还要走楼梯，让家人特别担心。

梁秀兰曾在等电梯时跌倒，家人担心她走楼梯出事，特地打印告示贴在家中显眼处，提醒她“不要出门！”（唐家鸿摄）

9月22日早上，她就第一次试着推菜篮下楼买菜，回家时从11楼爬梯上12楼住家，竟喘得几乎上不了。“幸好安装电梯的工人看到我上楼辛苦，帮我把菜篮提上去，否则都不知道怎么办。”

她感叹身体吃不消，之后应该不会再下楼了。

住在8楼的王秋月（82岁）平日走动须靠助行器或轮椅。由于无法爬梯，她打算未来几个月“足不出户”，买菜和购物交由儿女或帮佣代劳。

问她若有义工协助是否愿意出门，她说：“我不想麻烦别人抬轮椅或背我上下楼，彼此都不方便。”

82岁的王秋月（图右）行动不便，外出时需使用轮椅，在家中则借助助行器移动；图左可见她的助行器。（唐家鸿摄）

居民杨金顺（76岁）说，电梯更换工程若持续到农历新年，会考虑少买一点年菜年货，减轻上下楼负担。至于拜年确实不便。“就只有等儿女回来，我们老夫妻就不出门了。”

住在4楼的67岁退休居民喀什米尔（Kashimir）受访当天原本准备拉着行李箱出门，因电梯施工只好提着行李箱走下楼。她担心附近有不少轮椅使用者须定期复诊，要怎么安全出门。“希望有关当局能提供更实质协助。”

市镇会：探讨增设楼梯间休息点

有居民提到，只留一部电梯运行，若发生故障，就只能走楼梯上下了。（唐家鸿摄）

裕廊—金文泰—武吉巴督市镇理事会答复《联合早报》询问时说，这四座电梯更换工程属于市镇会周期性维修计划，旨在为居民提供更新、更安全及更可靠的电梯。

市镇会说，已事先通知居民工期、临时乘梯安排、施工噪音及求助渠道，并会在确保消防安全的前提下，探讨增设楼梯间休息点。“我们理解施工会对年长和行动不便者带来不便，也会尽量安排适当协助。”

至于工程为何延后一个月，市镇会解释，因运输和供应受阻，施工不得已推迟。市镇会将继续与承包商合作，尽量减少施工噪音及对居民造成的不便，并感谢居民的耐心与谅解。

有需要协助的居民可在办公时间拨打市镇会65612222，办公时间以外则可拨打1800-275 5555。