数码发展及新闻部星期二（9月22日）推出全新播客系列“Let’s Table It”，探讨新加坡存在的各种议题，以及这些议题对一般国人的影响。首播节目邀请数码发展及新闻部长 杨莉明 与互联网安全委员会（Online Safety Commission）总监黄永吉，介绍委员会启动以来的进展。

互联网安全委员会自今年6月底开始运作以来，短短两个月已接获超过500起举报，受害者年龄跨度大，从7岁到68岁都有，涉及问题包括个人隐私遭恶意公开、遭受网络骚扰等。

当局配合这个系列开播汇报，委员会从6月29日至8月31日期间共接获逾500起举报，各类网络伤害的受害人性别分布没有显著差异。

在已受理的举报中，超过九成已结案，而一起案件可能涉及不止一种网络伤害。其中，恶意公开隐私（doxxing）最常见，占44%；网络骚扰占38%；散布私密视频、网络跟踪和散布虐童视像分别占8%、7%和3%。

未成年受害者约占17%

受害人当中，未满18岁者约占17%。他们最常遭遇的是网络骚扰，占51%；其次是恶意公开隐私，占31%；另有11%涉及散布虐童视像，散布私密视频和网络跟踪则各占3.5%。

值得一提的是，其中最年轻的受害人年仅7岁，个人隐私遭恶意公开；最年长的受害者68岁，遭遇网络骚扰。

互联网安全委员会依据国会去年通过的《互联网安全（援助与问责）法令》成立，今年6月29日投入运作，旨在为网络伤害受害者提供便捷的求助与救济渠道。

委员会接获举报后，会评估相关信息和证据，并在必要时采取行动。它可向发布内容者、群组管理员或平台，发出具法律效力的指示，要求移除内容、限制账户互动或采取其他措施。受害者须主动提出申诉，举报所遭遇的网络伤害，委员会不会在没接获举报的情况下主动行事。

委员会发言人透露，目前有待解决的个案少于10%，情况通常是平台、网站或相关传播者未在委员会指定期限内回应指示。对于未遵守指示的个案，委员会会展开调查，并考虑其他办法，例如针对未遵守指示的网站发出封锁令。

平台为受害者求助的第一站

杨莉明接受媒体采访时说，委员会取得的初步进展显示，社会确实需要为网络受害者提供更好的支援。

“很多时候，当你和这些受害者谈话时，他们表达的迫切需求很明确也直接，就是希望那些恶意内容尽快被移除。”

杨莉明指出，平台是受害人求助的第一站，它们有责任处理用户举报的有害内容。不过，当受害者需要进一步支援时，现在有了互联网安全委员会。

三起个案凸显干预成效

当局公开三起已处理完毕的个案，说明受害者可如何通过委员会获得更多协助。

一名女子自2022年起持续遭受网络性骚扰，包括收到露骨内容，以及被人利用人工智能制作深伪裸照和视频。据估计，相关内容在多个网络平台上散布超过1000条。委员会发出首个指示后，这些恶意内容就被移除了。

另一名女子成为网络论坛的攻击目标。多个网民留言诋毁她，有人还公开她和伴侣的姓名。委员会随后向有关论坛发出限制访问指示，要求撤下原帖和相关评论。

第三起个案涉及一名长期遭受网络骚扰和跟踪的男子。涉事者为针对他而开设多个社交媒体账号，并直接联系受害人的朋友，还冒充他本人和他的社交圈成员，以获取受害人的个人信息。事情后来还演变成涉及死亡威胁，警方因此介入调查。

委员会随后标记并举报有关的社交媒体账号，这些账号因违反平台社区准则而被移除。基于受害男子长期持续遭骚扰，委员会将他转介至网络受害者支援中心（SHECARES@SCWO），接受辅导。

委员会计划明年发出报告，全面概述所处理的个案，并公布更详细的调查结果。