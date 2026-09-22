旧汤申路上段星期一（9月21日）来了一批不请自来的“维修工”——几只猴子爬上路旁灯柱，对柱顶器材又摸又拆，最后还把零件带到马路边“研究”，至少三四个装置疑遭它们拆下。

记者现场拍摄的视频和照片可见，猴子显然对灯柱上的设备兴趣浓厚。其中一只猴子直接蹲在灯具上方，双手摆弄顶部一个圆筒状装置，神情专注，仿佛正在检查线路；另一画面中，两只猴子同时攀在灯柱和灯具上，一只站在灯具上“监工”，另一只则抱着柱身。

不久后，原本装在灯柱上的部分器材已经“离岗”。

另一只猴子被拍到坐在路旁黄线上，怀里抱着一个相信从灯柱拆下的黑色圆形器材，不时低头翻看、抓弄，颇有一副拆下来后还要仔细研究内部构造的架势。

近距离照片可见，有关器材的外壳已经打开，内部零件外露。猴子则牢牢地将它抱在手中，似乎迟迟没有归还的打算。

据了解，事发地点是旧汤申路上段（Old Upper Thomson Road）一带。目击者称，当天有一群猴子在附近活动，并发现沿路至少三四个灯柱上的类似器材遭拆下，有些零件之后被丢在路旁或马路上。

这一带靠近自然保护区，向来不乏猴踪，不过猴子这次没有翻垃圾桶或向路人讨食，反倒把注意力转向路边设施，“跨界”当起维修技工。更令人哭笑不得的是，从视频可见，即使猴子已经爬到灯具上摆弄器材，灯仍能正常亮起——看来它们拆归拆，倒没把电源搞坏。

不过，被拆下的究竟是什么装置、用途为何，以及是否会影响灯具运作，目前仍有待有关当局确认。

《联合早报》已向国家公园局和陆路交通管理局询问更多详情。