有些梦搁置多年后，有心还是能圆。王志辉年轻时接受美术训练，后来改当工程师。如今65岁的他，中风后右手不灵巧，改以左手重拾画笔，时隔几十年再次投入自己喜爱的艺术创作。

王志辉自幼喜欢绘画。他在修读南洋美专（现为南洋艺术学院）时遇到了心上人，开始憧憬组织家庭。当年在许多人眼中，从事艺术工作收入未必稳定，他听从大哥劝说，转攻电气工程，选择了自己认为更务实的道路。

心仪的女生后来成了他的太太，两人育有两个女儿。当了17年工程师后，王志辉随太太进入补习行业，经营小型补习中心10多年。

突发中风 积极面对

平时忙碌惯的王志辉，不料健康亮起红灯。2020年，他突然中风，手术后约一周才苏醒，前后在医院和社区医院住了约半年。

回家后，王志辉每天坚持运动。起初，他身体右侧几乎无法活动，经复健后能拄拐杖慢慢行走，但主要仍靠轮椅代步。

“我向来是一个心态比较正面的人。不管碰到什么挫折，我都告诉自己要勇敢积极面对，好好活下去。”

休养期间，他重燃对绘画的热忱。起初为打发时间，他观看网络视频重温绘画技巧，随后开始从生活汲取灵感，尤其喜欢参考自己或朋友旅行时拍的风景照作画。

王志辉年轻时曾修读南洋美专（现为南洋艺术学院），后来转而修读工程学。他六年前中风后，右手不大灵光，他改用左手绘画，逐渐找回当初对艺术的热忱。（受访者提供）

静物写生也是他喜爱的艺术形式，一些勾起旧日回忆的物件，例如传统咖啡杯，也会成为他的绘画题材。他以油画、水彩和亚克力颜料创作，几乎每天都会画上一两幅。几年下来，家中已累积超过300幅作品。

近期，家人也开始通过不同平台展示和售卖王志辉的作品。今年，他有三幅画作入选心艺同心艺术节（Shaping Hearts 2026）。他星期天（9月27日）将到榜鹅数码园区的活动会场摆摊，除了售卖画作和明信片，也会指导公众参加免费艺术工作坊。

王志辉尤其喜爱画风景画和静物写生。（受访者提供）

走过中风后的复健过程，王志辉也鼓励其他中风病患保持身心活跃。“不要一直待在家看电视看四面墙，尽量多走动，看外面的世界，不断学习，欢欢喜喜过活。”

心艺同心艺术节是本地规模最大的包容艺术节，今年以“走入我们的世界”为主题。活动在榜鹅数码园区举办至9月27日，之后移师淡滨尼广场和新达城继续展出。