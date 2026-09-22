新加坡律师公会原定在完成删改程序后，向会员公开针对公会治理问题的审计委员会调查报告，如今计划出现变化。公会星期一（9月21日）通知会员，警方正在调查报告中提及的一些事项，调查结束前，公会不会进一步发布或分发报告内容，也不会就这些事项发表评论。

《联合早报》获得公会理事会发给会员的电邮，提及新加坡警察部队近期通知公会，警方正在调查审计委员会报告所提及的“一些事项”。“公会将适时进一步说明最新情况。”

警方的介入，也意味着公会原定在完成删改和回应程序后、向会员公开报告的安排暂时搁置。

一名要求匿名的律师公会会员说，没想到有人报警。他说：“这是一份针对公会运作等事项进行的内部调查，如今连警方都介入，真的让人意想不到。”他表示不便谈论报告内容，目前也只能等候公会进一步交代。

另一名要求匿名的前律师公会职员也对警方介入表示惊讶。“可能涉及刑事？我很好奇到底是什么？”

这起调查风波源于去年9月13日发给律政部和人力部的匿名电邮。电邮针对2022年至2025年间公会内部的职场行为、治理和监督机制、申诉及举报程序，以及部分行政和财务内部管控等提出指控。

律政部随后将电邮转交律师公会理事会。理事会指示审计委员会展开独立调查，审计委员会再委任义正律师事务所（TSMP Law Corporation）调查有关指控，并约谈多名前任及现任员工。

据媒体早前报道，多名前任及现任员工在去年10月至12月接受调查访谈，调查范围涵盖职场霸凌，以及曾引起理事成员关注的海外公干旅费被指过高事宜。发出匿名电邮者也对律师公会处理一宗内部性骚扰投诉的方式表达不满。

审计委员会今年6月5日向理事会提呈调查报告，理事会则在7月1日将报告副本交给律政部。

7月23日，理事会首次通过电邮向约6400名会员交代调查结果及后续措施，但没有公开完整报告。

8月5日，律政部长兼内政部第二部长唐振辉在国会书面答复中说，独立调查发现公会在领导、职场文化和治理方面存在严重缺失，但没有发现蓄意财务不当行为或刻意掩盖事实的证据。

8月7日，会员严永权高级律师发起联署请愿，要求理事会在闭门对话会前公开完整调查报告。8月13日，约180名律师出席公会举行的闭门对话会，就调查结果与理事会交流。

8月18日，理事会决定在保障受访者保密权及回应权的情况下，向会员公开调查报告。理事会原定在8月24日前通知所有受访者，让他们申请隐去姓名或访谈内容，并根据回应对报告作相应删改。