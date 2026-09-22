新加坡海洋空间有限，却面对日益增加的发展需求。随着我国筹划西部岛屿等大型发展项目，政府将为新成立的国家海洋科学研究院注资6000万元，深化海洋科研和对本地海洋环境的认识，为未来规划提供更扎实的科学依据。

国家发展部长徐芳达星期二（9月22日）在国家海洋科学研究院（National Institute for Marine and Ocean Sciences）推介式致辞时说，新加坡是土地稀缺的小岛国，空间压力不只存在于陆地，海洋空间同样有限，要兼顾不同需求并非易事。

他指出，新加坡必须为未来的战略和经济需求提前布局，同时增强气候韧性、保护生物多样性，确保海洋等环境可持续。“我们需要扎实的科学依据，才能做出明智决定。”

徐芳达以西部岛屿发展计划为例指出，把裕廊岛以南的实马高、毛广和苏东等小岛连接起来，是一项庞大而复杂的填海工程。“新加坡既须为长远国家战略需求做好规划，也顾及当地丰富的海洋生物多样性。”

黄循财总理8月23日在国庆群众大会上宣布，我国计划在未来数十年填海连接西部岛屿，以支持新一代工业发展和新型发电基础设施，并为军事用途预留空间。

发展计划涉及的海域约有5.9平方公里珊瑚礁，占本地珊瑚礁总面积约六成；海草草甸面积约0.51平方公里，占约22%；红树林约0.43平方公里，占约5%。

尽管具体发展蓝图和环境影响评估尚未出炉，一些海洋科学家与环保组织已表达强烈不安。徐芳达重申，政府会审慎评估工程的潜在生态影响，并尽早咨询利益相关者。

当局也会开展详尽的技术研究，包括可行性研究、实地调查和勘测，以及工程和环境研究等。这些研究将为发展蓝图提供依据，包括最终填海范围、土地用途、施工方式和时间表，以及所需的环境缓解措施。

我国许多重要的海洋栖息地在包括图中魔鬼岛近海等裕廊岛以南的海域，其中包含8000年、支持丰富生物多样性的珊瑚礁。海洋科学家和环保组织因此担心，这些宝贵的生态环境包括本地近六成珊瑚礁，会被“西部岛屿”填海工程永久填埋。（黄丹威提供）

新研究院助政府做明智决策

徐芳达指出，新成立的国家海洋科学研究院，将协助政府更深入了解本地海洋环境，在规划有限海洋空间的用途时，以科学研究作为决策依据。

研究院由国家公园局和新加坡国立大学联合成立，南洋理工大学是首个合作学府。研究院将整合不同学科的专业知识，进一步提升本地海洋科研能力，并增进对海洋环境的理解。

政府将为研究院投入6000万元，支持下一阶段研究，包括加深对新加坡沿海和海洋生态系统的认识，以及研究这些生态系统如何受到气候变化和人类活动影响。

徐芳达说，这些科研成果将帮助政府制定更有针对性和成效的生态管理与保育策略，增强本地海洋生态系统的韧性，也为修复受损生态环境提供依据。

研究院也将开发跨学科解决方案，支持我国以可持续方式利用沿海和海洋资源，为海洋环境韧性提供保障。

裕廊岛以南海域拥有丰富的生物多样性，包括图中的玳瑁海龟，也因此这一带的水域是重要的潜水点，每年有数千名潜水员在此接受培训、进行休闲潜水等。（白秀玲提供）

未来10年提供最多22份博士奖学金

在人才培育方面，国家海洋科学研究院将在未来10年提供最多22份博士学位奖学金，培养下一代海洋科学家，并为本地研究员、工程师和研究生提供参与研究的机会。

研究院也将与澳大利亚海洋研究院等国际机构合作，加强区域和国际合作，促进知识交流并深化科学能力，为更广泛的全球海洋科学做出贡献。研究院明年也将举办首届新加坡海洋科学年度研讨会。

徐芳达强调，新加坡海域对国家发展至关重要，随着我国对海洋空间的需求日益增长，未来几十年的研究、保育和管理工作也将更加重要。“今天投资海洋科学，就是投资新加坡的未来。”