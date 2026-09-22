不法分子分别冒充家电商员工和政府官员，谎称受害者个人资料被盗、可能涉及洗钱，要求转账或交出财物“配合调查”。自今年1月以来，警方已接获至少119起相关报案，损失金额至少480万元。

警方星期一（9月21日）晚发布文告，警示冒充政府官员并假借电器零售商Harvey Norman员工名义行骗的案件激增。在这类骗局中，受害者会接到冒充Harvey Norman员工的电话。对方声称受害者购买了电视，或有一笔待确认的送货订单。当受害者否认交易后，骗徒便称其个人资料遭盗用，需要配合进一步调查。

随后，受害者被转接给另一名冒充新加坡金融管理局（MAS）官员的骗徒。对方指控受害者参与洗钱等犯罪活动。为配合所谓的“调查”，骗徒要求受害者将款项转入“安全账户”；在一些案件中，更要求受害者提取现金、购买金条，或将珠宝、名表等贵重物品交给不明人士。受害者往往在多次转账后迟迟未获退款，才惊觉上当。

谎称送100寸大电视上门 79岁妇险坠连环骗局

这并非此类骗局首次出现。《联合早报》上周报道，一名79岁妇女李女士险坠连环骗局。她于8月29日接到自称Harvey Norman送货员的电话，对方称有一台100寸电视机将送往她在兀兰的住家。李女士否认购买后，对方竟能说出她的姓名、身份证号码和电话号码，并称她的个人资料可能遭盗用，随后将电话转接给另一名“公司职员”，再转接给一名自称“金融管理局人员”的视讯来电者。

在该通长达约一个半小时的通话中，对方不断追问她银行户头余额，甚至询问家中是否有首饰。李女士因担心户头不安全，不顾丈夫劝阻进房锁门继续通话，后在女儿要求下前往警局报案，警员证实她遇上骗子。李女士最终没有蒙受损失，但她的经历正是警方文告所述骗局的典型模式。

公司自5月接获1588起诈骗相关询问

Harvey Norman早前答复《海峡时报》询问时透露，自今年5月以来，公司已接获1588起与诈骗相关的询问，这还不包括亲自上门询问的公众，来询者多数为中老年人。公司此前也已通过网站和社交媒体呼吁民众提高警惕。

警方在文告中重申，政府官员及代表不会要求公众交出现金、金饰或名表等贵重物品，也不会要求汇款或透露银行登录详情，更不会将电话转接至警方或其他政府部门。