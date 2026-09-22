儿童保护工作者今后可通过风险研判与前线响应单位，更及时地获取儿童缺课、家长涉毒等警示信息，从而尽早介入，保护孩子免受伤害。

今年6月底投入运作的风险研判与前线响应单位（Sensemaking Alerts for Frontline Engagement and Response，简称SAFER）隶属社会及家庭发展部，是新加坡为加强儿童保护机制的其中一项新措施。

2020年2月，4岁女童江雨惠（洋名梅根）被母亲和她的男友虐死后遭焚尸。这起命案也揭露处理案件的各机构在程序上有疏漏，以致案件没获得及时跟进。政府去年5月委任的独立检讨小组，提出一系列强化儿童保护工作的建议，当中包括设立协调单位，加强跨机构的协作和信息分享。

社会及家庭发展部星期二（9月22日）发文告说，保护儿童需要家庭和机构等之间的紧密协调，有关家庭情况的信息目前可能分散在不同触点。SAFER将汇集各机构信息，信息来源现阶段来自中央肃毒局、新加坡警察部队和社会及家庭发展部。SAFER未来会陆续与其他机构合作。

这个单位初期会重点关注7岁以下儿童。由于可掌握肃毒局、警方、社会及家庭发展部和幼儿培育署的信息，SAFER一旦发现家庭情况可能影响儿童的安全，会把有关信息发给社会及家庭发展部的保护服务处，或已在协助有关家庭的家庭服务中心等儿童保护个案管理机构（Child Protection Case Management Agencies）。

例如：孩子的家人因涉毒活动、性罪案被捕，这类信息可让儿童保护工作者做更全面的安全评估，决定应采取的后续行动。后续行动可包括，检讨并加强安全计划、加大对家庭的支援。

如果在过程中发现新案例，SAFER会通知保护服务处，由它评估风险级别，再转由适合的个案管理机构处理。若涉及法定介入工作等高风险案例，保护服务处会继续跟进。

若发现已知案例的风险增加，SAFER也会把案例交给保护服务处进行再评估，确保案例由适合的机构跟进。保护服务处在接到SAFER通报后须在三天内，决定如何处理。

即使最终没发现安全隐患，这些遇到问题的家庭可被转介到社会服务机构，及早获得援助。

首两个月识别70个案例 包括一新案例

社会及家庭发展部指出，SAFER在首两个月识别70个案例。其中，68个已知案例因家庭情况有新发展，安全计划经重新检讨，家庭获得所需的支援。另一起案例的风险级别被升级，交由法定机构调查，其余一起是新案例。

针对这起新案例，SAFER是从警方信息获知一起涉及过度体罚孩子的报案后，通知保护服务处跟进。家庭服务中心帮助孩子母亲申请个人保护令，防止丈夫家暴，这个家庭持续获家庭服务中心支援，没再发生涉及儿童安全的事件。

自检讨小组公布建议后，政府已陆续落实措施，包括把有经验处理儿童案例的逾80个机构列为儿童保护个案管理机构，要求学前中心向全国防暴及性骚扰热线（NAVH）通报可疑案例等。

社会及家庭发展部以梅根案件为例指出，在新措施落实的情况下，SAFER应在2019年9月就获知她缺课并退学，而通知有关机构跟进；在2020年1月也会得知她的外婆报警。换句话说，介入工作应在命案前的五个月展开，或可避免悲剧发生。

吴培铭：越早发现风险 更有机会保障孩子安全

内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭说，每一起虐童案都令人痛心，能够越早发现风险、越早采取行动，就更有机会保障孩子的安全。

他指出，SAFER的成员都具备儿童保护工作的专业经验，这个单位整合来自不同政府机构的资料，让前线人员能掌握更全面的信息，做出更完整的整体评估和判断。

吴培铭说：“SAFER能够支援社会服务和儿童保护工作者，但它不会取代他们的专业判断。有了SAFER，虽然我们不一定能完全防止未来再有儿童虐待案件发生，但它能够进一步提升我们识别高风险个案的能力，确保有需要的儿童和家庭能够更及时地获得支援。”

社会及家庭发展部指出，2021年至2024年，当局平均每年处理2131起属第二级的高风险虐童新案例。社会服务机构在同期，平均每年处理2804起第一级中低风险的新案例。

公众若怀疑儿童遭虐待，也应拨打NAVH热线1800-777-0000，向当局通报。