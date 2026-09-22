公积金特别户头、保健储蓄户头和退休户头的4%保底利率将再延长一年，至2027年12月31日。这意味着这三个户头的存款明年仍可享有至少4%的年利率。

中央公积金局和建屋发展局星期二（9月22日）发联合文告说，延长4％保底利率，旨在协助会员累积退休储蓄，并在经济和利率环境不明朗之际，让公积金回报更具确定性。

今年第四季，公积金各户头利率也维持不变。从10月1日至12月31日，特别户头、保健储蓄户头和退休户头的年利率继续维持在4%，普通户头年利率保持在2.5%。建屋局的优惠房贷利率也维持在2.6%。

政府也继续为公积金会员提供额外利息，提高他们的退休储蓄。55岁以下会员的首6万元储蓄（最多2万元来自普通户头），将获得额外一个百分点的利率。

55岁及以上会员首3万元储蓄（最多2万元来自普通户头）则可获得额外两个百分点的利率，之后的3万元储蓄享有额外一个百分点的利率。

普通户头余额获得的额外利息，将存入会员的特别户头或退休户头。如果会员超过55岁，并加入公积金终身入息计划（CPF LIFE），他们的所有公积金存额，包括用作CPF LIFE的储蓄，仍将获得额外利息。

政府自2008年以来，把特别户头和保健储蓄户头利率，同10年期政府债券利率挂钩，在后者基础上再加一个百分点，并设4%保底利率，让会员赚取保底或挂钩利率，视哪个利率较高为准。