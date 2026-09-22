47岁男子反锁家中，还从20楼抛下鞋子、吹风机甚至脚踏车，与警对峙六小时后，警方锯门捉人。

这起事件发生在星期一（9月21日）早上约11时，地点是武吉巴督西5道第393座组屋20楼的一个单位。

记者接获读者通报后赶抵现场时发现，组屋楼下遍地杂物，一片狼藉。

涉事单位下方散落着运动鞋、衣物、纸箱、沙发靠垫、吹风机、成人脚踏车和儿童滑板车等物品。

一名不愿具名的居民告诉记者，她当时下楼丢垃圾，突然发现有人从高楼不断往下抛东西。

“一开始只是鞋子，后来连脚踏车也丢下来，大家看到后赶紧报警。”

另一名女居民则说，她早上送孩子上学时看到有人从高楼抛物。

“还好没人被砸中，不然后果真的不堪设想。”

据观察，大批警员和民防人员在场戒备，组屋楼下放置了一个安全气垫，民防人员也从单位上方设置安全网，数名拯救队员严阵以待。

下午约2时25分，现场突然下起大雨，拯救人员在雨中密切注意单位内的情况。

期间，一名光着上身、仅穿蓝色短裤的男子出现在20楼单位的窗边。

男子起初坐在客厅沙发，随后慢慢移向窗口，不时朝外挥动双手。之后，他将手搭在窗边，偶尔转头喃喃自语。男子之后走回屋内。

双方对峙约六小时，到了下午5时许，民防人员从楼上垂下安全网，并降落到涉事单位窗口。与此同时，警方相信是锯开铁门进入单位，并逮捕男子。

警方受询时说，星期一早上11时左右接获求助电话。警员到场后发现有物品从组屋高层抛下。另外，一名47岁男子将自己反锁在住家单位内，并拒绝开门。

民防部署安全气垫

当局评估男子可能对自身安全构成威胁，特别行动指挥处、危机谈判小组和民防部队人员到场支援。

警员下午约5时零5分进入单位。男子随后因涉鲁莽行为被捕。事件中无人受伤，警方调查仍在进行中。

民防部队则指出，在楼下部署了两个安全气垫，灾难拯救人员从涉事单位楼上垂降戒备。

邻居听见女子不断劝喊“危险”

邻居听见女子在场急劝“这样很危险”，但男子仍无动于衷。

附近居民姚女士（45岁，家庭主妇）说，被捕男子闹事期间，她接连听到四五声重物坠地的巨响，听起来像有人将橱柜之类的大型物件从高楼抛下。

她也听见一名女子不断劝阻男子。

“那个女的一直叫他不要这样做，说这样很危险，但他完全没有理会。”

完整报道，请翻阅2026年9月22日的《新明日报》。