商人状告风水师，指对方在脸书和直播诽谤，暗指他是“狗”，还指他开设假账号上载性爱视频等，索要4万元赔偿。风水师否认诽谤，经法官裁定被谕令赔偿商人8000元。

这起诽谤案的起诉人是黄顺兴，答辩方为风水师罗富云。

根据国家法院判词，黄顺兴常去罗富云提供服务的庙宇祭拜，双方于2021年认识，成为了朋友。不过，到了2021年底到2022年初，两人失和，关系随后闹僵，至今从未和解。

黄顺兴指，罗富云在2024年2月到5月之间，在脸书上发了8个诽谤他的贴文，还在2024年5月14日开直播时诽谤他。

根据判词，诽谤内容包括暗指黄顺兴是“狗”、称黄顺兴开设了三个假账号骚扰他（罗富云）、用假账号上载另一名风水师妻子的性爱视频、还称黄顺兴进出兀兰警署多次等。

黄顺兴也指出，罗富云开直播时，指他“没种”、“不要脸”、“无耻”，还说他“不仅有妄想症，甚至还患有精神分裂症”。

虽然罗富云承认发出上述贴文，也承认在5月14日开直播，但他否认诽谤黄顺兴，要黄顺兴提出证明。（部分人名音译）

要求脸书道歉被驳回

除了索赔4万元，商人要求风水师在脸书上发道歉贴文。

法官指出，她没有谕令答辩方道歉的权力，只是倘若答辩方能提出道歉的证明，能减轻损害赔偿，并驳回这项要求。

针对赔偿，法官认为罗富云所造成的损害，充其量仅属中等程度，因为指他不诚实，只是一项轻微指控 。至于指他犯罪，虽然算严重，但黄顺兴没提出诽谤对他造成的损失。

诉方只提到黄顺兴是名商人，也是一家美国公司的董事，没有提到他公司的规模、股份、年收入等，因此只能把他定义为一般公众。至于答辩方，也只知道是个卖水晶的风水师，同样没能判定他在社会的地位，也只能定义为一般民众。

此外，贴文得到的反应和留言不多，最终谕令罗富云做出8000元的赔偿，外加5.33％的年利息。

记者联络上罗富云，他仅表示，他也告对方（黄顺兴）诽谤，要等案件结束，才能知道最终要赔偿多少。