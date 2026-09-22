新加坡等20个国家和欧盟共同发表人工智能安全声明。黄循财总理呼吁各方继续寻找切实可行的方式，凝聚共识，确保前沿人工智能的发展始终处于人类的控制和监督下。

由挪威首相斯特勒和芬兰总统斯图布发起的《呼吁管控前沿人工智能（frontier AI）模型》声明，于新加坡时间星期二（9月22日）发布。黄总理是22名联署人之一。

声明提出三项建议。首先，企业应制定透明的安全协议，包括强制AI在部署前进行测试和独立评估，确保合格评估员获得充分的访问权限以评估风险。

其次，各政府和区域组织应进一步制定和协调共同标准，加强透明度，包括共享严重安全事件报告。同时，确保所有地区的国家都能获得科学能力、专业知识和可信的评估。

第三，联合国成员国应在现有国际机制的基础上，探索建立一个国际机构来制定标准、核查，并在技术能力突破安全门槛时召集各国共商对策。

黄总理星期二在脸书贴文说，新加坡希望有效利用AI，让国家和人民受益。然而，随着AI日益强大，人们也必须防范AI带来的风险。“由于这些风险跨越国界，有效的防护措施需要国际合作。”

他呼吁各方继续寻找切实可行的方式，凝聚共识，并争取更多国家参与管控AI。“AI蕴含巨大的潜力，但必须始终置于人类的控制和监督之下。”

近来，前沿AI引发了不少安全疑虑。美国AI巨头Anthropic日前披露，Claude Mythos模型可自主发现并尝试利用大量的软件漏洞。另一AI巨头OpenAI则称，内部测试模型曾突破互联网隔离措施，入侵另一个AI平台的系统。

杨莉明：新加坡更关注AI如何改善人们生活

正在美国进行工作访问的数码发展及新闻部长杨莉明，在当地时间星期一（21日）出席联合国大会的“Digital@UNGA”数码活动时，也提及新加坡如何看待和应用AI。

数码发展及新闻部长杨莉明正在美国进行工作访问。她出席联合国大会的“Digital@UNGA”数码活动时指出，新加坡不仅关注AI技术能力，也重视AI如何改善人们的生活。（数码发展及新闻部提供）

杨莉明致辞时说，新加坡不仅关注AI技术能力，也重视AI如何改善人们的生活。

她说，新加坡多年来不断投资于数码连接、数码身份、云基础设施、数据，以及政府内部的数码能力建设，目前的挑战在于，如何在此基础上进一步发展。

杨莉明以公共服务领域举例指出，新加坡近七成公务员已定期使用AI工具，用于分析信息、准备草稿等任务。政府也在探索利用AI代理重新设计工作流程，同时确保公务员继续对重要决策负责。

不过，杨莉明指出，人们只有信任AI才会去使用它，因此有必要管控风险并采取适当的防护措施，让人们有信心去使用。“从这个角度来看，信任并不会限制创新，反而能扩大创新的规模。”

杨莉明说，多数国家没有能力自行开发前沿AI模型，也不必那么做，但各国应获得协助采用AI。

新加坡全国人工智能核心（AI Singapore）就开发了东南亚语言一体化网络（SEA-LION），一个符合东南亚多元语言和文化语境的大语言模型。新加坡也通过小国论坛等平台，与其他国家分享AI经验，开启合作。

杨莉明说：“这就是如何有意义地扩大AI包容性的方式……我们应获得协助，让AI模型适用于我们各自的语言、文化和需求。这是我们的信念。”