住在邻座组屋，67岁私召车司机以为73岁罗厘司机刺破他的车子轮胎，两度在凌晨时分偷偷上门，把尿液和粪便混合物丢到对方单位门口，被罚款5000元。

被告蔡金顺（67岁，音译）星期二（9月22日）早上承认两项抵触防止骚扰法令（POHA）的控状。

庭上揭露，被告案发时是一名私召车司机，居住在武吉巴督中央第228座组屋。受害者是居住在被告对面第227座组屋的73岁老汉，案发时是一名罗厘司机。

受害者分别在4月28日和5月4日报警，投诉有人在他的单位外泼“难闻的东西”。

调查揭露，被告因为怀疑受害者刺破他的车子轮胎，于是在4月28日凌晨2时12分和5月4日凌晨3时14分，分别把尿液和粪便的混合物丢到对方的单位门口。

受害者发现后，感到不安，于是报警。

被告在5月4日晚上8时05分被逮捕，隔天被保释在外。

被告无代表律师，日前呈上求情信，在庭上并没有发言。

两人用同个停车场 受害者家安装电眼

记者星期二早上走访，发现被告与受害者组屋相邻，共用一个露天停车场。

另外，记者上门采访，但受害者家中无人应门。不过，记者发现，受害者的单位外安装了电眼，相信可以将单位外发生的事故拍下。

周围居民均表示，没有听说过发生这起事件。