装修承包商到组屋张贴广告传单时，见同行已抢先张贴，企图撬开公告栏移除不果后，竟拿黑漆喷黑公告栏遮挡同行传单，被判监禁10天。

被告李世坤（75岁，音译）星期二（9月22日）早上承认三项恶作剧的控状，另外三项控状则由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告是Tong Sheng Impex公司的老板，公司负责设计、制造及安装用于储藏室的金属架子。

2025年6月29日早上10时50分，被告前往宏茂桥21街第246A座组屋张贴公司广告。当他抵达一楼电梯大厅时，发现同行已在公告栏内张贴了六张宣传单。

被告试图撬开公告栏移走同行的传单，但发现已被上锁。他随后返回车上取来一罐黑色喷漆，喷公告栏，将同行的传单全部遮盖。被告的行为全被电眼拍下。

有居民发现公告栏被喷黑漆，并注意到附近组屋也出现类似情况，遂报警处理。警方随后确认被告身份，调查官联系被告，通知他警方已对此案展开调查。被告得知后，曾试图重返现场清理黑漆，但未能成功擦除。

2025年8月到9月期间，警方还接获13起来自大巴窑一巷第403A和403B座组屋居民的报案，指单位大门被贴上广告传单，且传单及门板上均留有被利器划过的痕迹。

调查显示，数家装修承包商因行业竞争，在预购组屋区域恶意破坏彼此的广告。为了让竞争对手的宣传失效，他们不仅遮挡对方的传单，甚至使用美工刀将其划破，而被告正是涉及其中的承包商之一。

控方指出，被告的前科包括驾照过期仍无照驾驶以及蓄意伤人等罪行。

割破电梯亚克力保护板

被告和妻子一同到组屋张贴传单，为防同行撕走，竟用美工刀将传单割开，结果也割破了电梯内的亚克力保护板。

案情显示，被告于去年8月27日下午约2时45分，与妻子前往第403A座组屋。二人进入电梯后，先撕下竞争对手的广告，再贴上自家公司的传单。随后，他们用美工刀将传单划出多道割痕，企图增加同行撕除的难度。

过程中，被告的美工刀割破了电梯内用于保护墙面防刮伤的亚克力板。两人的行为全被电梯内的电眼拍下。

夫妻二人随后在该座组屋的5部电梯内重施故技，在亚克力保护板上张贴并割划传单。被告随后还独自在电梯大厅墙壁及消防立管门上张贴传单，并以同样手法将传单割破。

被告的妻子最终接获条件警告（conditional warning）。