技工因经济困难，利用职务之便，先后四次在华侨银行中心盗走装有近2000元现金的红包，被判监禁10个月。

印度籍被告拉马萨米（46岁，Ramasamy）面对4项破门偷窃的控状，他承认其中两项，余项待法官下判时一并考虑。

案情显示，被告事发时被指派至华侨银行中心担任大楼技术员。今年3月7日晚上约11时27分，被告前往45楼的一间办公室，拔掉连接线并解开电子锁后潜入，盗走装有1322元现金的红包。

离开前，他将拔掉的连接线重新接好。其犯案的全过程均被电眼拍下。

3月15日晚上，被告再次犯案。他当晚原本准备到大楼的员工休闲中心过夜，因身陷经济困境，想起此前在办公室里见过装有现金的红包，便萌生贪念。

当晚8时15分，被告使用员工通行卡搭乘货运电梯进入7楼的一间办公室。他以同样手法解开电子锁，进入搜寻并盗走474元现金及价值70元的超市礼券。随后在当晚9时10分及9时31分，被告又接连两次潜入6楼办公室，偷走一封装有现金数额不明的红包以及另一封装有40多元现金的红包。

七楼办公室员工随后发现现金失窃并汇报给负责人，负责人调阅监控后揭发此事并报警。警方在调查过程中，进一步追踪到发生在6楼及45楼的盗窃案。

被告在3月18日被逮捕。被告已做出全额赔偿。

被告星期一（9月21日）出庭时神色平静。其律师在庭上指出，被告是家里的唯一经济支柱，事发后一家人陷入经济困难，因此希望法官从轻发落。