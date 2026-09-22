儿童保护的干预工作往往取决于是否有人举报，而家庭状况的信息也未必能及时查证。社会服务工作者认为，SAFER将强化上游阶段的识别机制，浮现可能被忽略的安全隐患，让社服人员尽早协助儿童和家庭。

Allkin家庭服务中心（盛港）主任雅丝敏受访时说，社工面对的一个主要挑战是，无法随时掌握受惠者情况的相关信息，以致无法全面了解家庭状况，在早期阶段就识别潜在风险。例如：孩子长期缺课与其他家庭背景信息一起考量时，可让社工更清楚地掌握孩子的生活状况，尽早提供所需的援助。

她指出，社工有时也得花较长时间向不同机构查证信息，才能做出完整评估。SAFER单位的设立，有助于前线人员更早掌握所需信息。

Allkin家庭服务中心就通过SAFER接手处理一个涉及过度体罚的案例，间中发现孩子父母之间有冲突后，给予家庭所需的援助，保障孩子的安全。

佳音家庭服务中心高级社工扎拉菲娜也反映，帮助成员较多的家庭时，社工面对的挑战可能随之增加。社工一般利用转介来源提供的信息、向与家庭有接触的机构核实情况，并与受惠者面谈，以了解家庭状况。

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她说：“有时，我们陷入不知道有什么是不知情的困境，这不一定是受惠者要刻意隐瞒。许多家庭在处理各种棘手问题，感到力不从心。对这些家庭而言，一些信息看来也不重要，尤其当他们不明白这会影响家人的安全。当社工无法掌握家庭最完整的全貌时，就可能得花更长时间做评估，影响介入工作的速度。”

这名资深社工举例说，如果无法掌握家庭的最新动态如：家庭成员近期住院、或出狱等，社工较难发现家庭可能面对的潜在压力，提供更具及时的支援。

该家庭服务中心处理的其中一个案例就获得SAFER的通报信息，社工得知受惠家庭的家人涉及犯罪活动。虽然这名家庭成员不与他们同住，但偶尔会与孩子接触，这样的信息让社工在制定干预方案时有更全面的考量。

太和观家庭服务中心（丹戎巴葛）主任陈世雄认为，设立SAFER可以完善儿童保护机制，即使时而遇到信息有限的挑战，社工都会尽力从多个来源了解家庭状况，接下来也会保持一样严谨的工作方式。SAFER的好处在于，相关的重要信息会直接发给有关机构。

该中心曾通过家庭服务中心使用的案例平台收到SAFER的通报信息，以密码保护文件形式发出，SAFER人员也会致电确认中心收到信息。

社会及家庭发展部指出，SAFER单位分享的信息都遵照现有的数据治理程序。

公众若怀疑儿童遭虐待，应拨打全国防暴及性骚扰热线（NAVH）热线1800-777-0000，向当局通报。高风险案例会交由保护服务处调查并跟进，中低风险的案例则交由社服机构协助。SAFER可以辅助NAVH热线机制，提早识别潜在风险。

NAVH热线2024年共接到1万1100起举报，反映有人虐待儿童、年长者、弱势成人或遭受家暴。